Srbija zgazila sve rivale na Eurobasketu: Orlići su sila, sad idu po medalju

Reprezentacija Srbije u košarci do 20 godina plasirala se u osminu finala sa sve tri pobjede u grupnoj fazi.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije do 20 godina upisala je i treću pobjedu na Evropskom prvenstvu, srpski tim je poslije Islanda i Slovenije bio bolji i od Francuske i slavio je 84:65. Izabranici Marka Marinovića plasirali su se kao prvi u grupi D u dalju fazu takmičenja gdje će im rival biti Ukrajina. Osmina finala počinje za dva dana i igraće se od 16. jula.

"Orlići" su od samog početka nemtnuli ritam i već do petog minuta poveli 14:4 i to uglavnom poenima Pavla Nikolića. Vezala je i Slovenija seriju, uspjela da se vrati u meč i stigla na pola koša zaostatka (14:13), ali su izabranici Marka Marinovića ponovo pokazali bolju igru i sa linije penala uveća razliku za novo vođstvo od 21:14.

Izvor: MN PRESS

Ponovo "orlići" nisu blistali izvan linije 6,75, ali ih je šut sa poludistance služio, a ostvarili su i zapažen učinak sa linije penala. Lazar Gačić je u nastavku vodio tim i sve to uz podršku Grigorija Avramovića, pa je reprezentacija Srbije ponovo lako stigla do dvocifrene prednosti (38:23). Uspjevala je Francuska poenima Petra Majstorovića poslije poluvremena da smanji zaostatak, ali nije bilo lako parirati razigranim "orlićima", Nikolić i Mikić bili su ti koji su vodili tim i kroz mini-serije pravili razliku. Tek u posljednjih 10 minuta imali smo priliku da vidimo mlade reprezentativce kako pogađaju izvan linije 6,75, raspucali su se Ristić, Ćurčić i Gačić, pa je Srbija lako stigla do 74:59.

Poslije 35. minuta "trikolori" su "orliće" slali uglavnom na liniju penala, pa je naš tim tako uvećavao razliku. Najbolji u našem timu bio je Aleksa Ristić koji je postigao 22 poena i osam skokova, a pratili su ga Pavle Nikolić sa dabl-dabl učinkom od 19 poena i 10 skokova i Lazar Gačić sa 13 poena i sedam skokova.