"A ko to nije egomanijak?" Saša Obradović se opet oglasio zbog Čime Monekea

Nekadašnji košarkaš i trener Crvene zvezde Saša Obradović ponovo se oglasio povodom dolaska Čime Monekea u Crvenu zvezdu.

Crvena zvezda je uradila veliki posao kada je u svoje redove dovela Nigerijca Čimu Monekea. Dugo su se crveno-bijeli mučili sa pozicijom krilnog centra, a sada su doveli jednog od najboljih napadača u Evroligi na toj poziciji. Gostujući u emisiji "Indirektno" o Monekeu je pričao Saša Obradović, a sada se ponovo oglasio.

Istakao je u tom gostovanju nekadašnji trener Crvene zvezde koji je sa Monekeom radio u Monaku da je Čima Moneke egomanijak, a sada je želio da pojasni šta je mislio pod tim.

"Da završim misao: A ko to nije egomanijak? Pa oni što klimaju glavom ne prave razliku, ali se ni bez njih ne može, dobra kombinacija “ovih i onih” i biće super. Samo bez senzacionalizma…", napisao je na svom tviter profilu Saša Obradović.

Šta je Obradović rekao o Monekeu?

"Kod mene kad je bio borio se za to što nije šutirao. Rekoh - ti da šutiraš, šta će onda Džejms, Okobo, Lojd. Oni su bolji od tebe. On se malo uvrijedio. Ali bio nam je u svlačionici kada smo osvojili francusku ligu prošle godine i rekao mi je ‘Da si mi dao da igram osvojili bismo sve’. Odgovorio sam mu da ne mislim tako. Ali ostao je dobar kontakt. Uvijek se kulturno javio, Ja znam ko je on. Dobar je momak, egomanijak. Voli sebe i dosta stvari gleda kroz statistiku. Možda mu nova sredina odredi ponašanje", rekao je Saša Obradović o Monekeu u emsiji "Indirektno".

Kako je tekla karijera Čime Monekea?

Čima Moneke će u Beogradu u decembru napuniti 30 godina, Rođen je u Abudži u Nigeriji ali je odrastao u Australiji pošto su mu roditelji diplomate. Nakon koledža nije draftovan pa je igrao u Francuskoj dok nije prešao u Manresu 2021. godine. Naredne godine je igrao u NBA za Sakramento Kingse pošto je u dresu Manrese postao MVP FIBA Lige šampiona. U Evroligi je kratko nastupao za Monako, a onda dvije godine za Baskoniju.