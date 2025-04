Velika čast za Nadala: Rolan Garos priprema iznenađenje za Španca

U čast Rafaela Nadala biće održava posebna ceremonija na početku Rolan Garosa.

Rolan Garos odaće posebnu čast Rafaelu Nadalu prvog dana turnira (25. maj) saopštili su organizatori. Španac je nedavno završio karijeru, a kao jedan od najvećih tenisera svih vremena veoma je zadužio ovaj sport, a posebno jedan turnir, riječ je o grend slemu u Parizu.

Na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen turnir, direktorka Ameli Moresmo otkrila je da će na terenu Filip Šatrijea biti održana ceremonija posvećena Rafaelu Nadalu, a kako ju je opisala "biće puna iznenađenja". Posljednji put kad je Nadal bio na najvećem terenu ovog teniskog kompleksa bio je 29. jul 2024, kad je izgubio od Novaka Đokovića u drugom kolu Olimpijskih igara u Parizu.

Španac je igrač koji je najviše puta podigao pehar na Rolan Garosu, čak 14 puta je slavio u finalima, od 2005. do 2008. vladao je tronom, a onda je dominaciju ponovo ponovio od 2010. do 2014. i ponovo od 2017. do 2020. i posljednji put je pobijedio 2022. Zahvaljujući dominaciji koja je toliko dugo trajala, šljaka je postala njegov zaštitni znak, a Rolan Garos njegov drugi dom.

Zbog toga je Nadal dobio i statuu na turniru koji je obilježio njegovu karijeru. "Rafa i Rolan Garos su zauvijek povezani. Nedavno smo ga posjetili i željeli smo da uradimo nešto za njega, to nam je važno. Mogli smo da uradimo nešto za njega u Madridu, na primjer, ali ovdje smo bili frustrirani što nismo mogli ništa da uradimo za njega prošle godine", najavio je predsjednik Teniske francuske federacije Žil Moreton. "Rolan Garos i Rafa Nadal su ljubavna priča", dodao je.

Direktorka Ameli Moresmo dodala je: "Ostavio je trag sa svojih 14 titula. Ceremonija je biti održana 25. maja. On neće igrati ove godine, ali će biti prisutan. U muzeju je stalna postavka o njemu. Ne želim da pričam previše o ceremoniji, biće mnogo iznenađenja".

Trenutni branilac titule je Karlos Alkaraz koji je, poslije nekoliko poraza na početku nove sezone, uspio da pronađe formu. Osvojio je masters u Monaku, postao drugi igrač svijeta i sada je za petama Janiku Sineru čiji povratak očekujemo u Rimu.