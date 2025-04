Nadal poziva na revoluciju u tenisu: Španac spomenuo i Novaka, pa objasnio zašto još uvijek pobjeđuje

Rafael Nadal vjeruje da će se buduće teniske zvijezde mučiti sa visokim i brzim igračima, koji imaju odličan servis. Zbog toga predlaže promjene u tenisu.

Rafael Nadal nedavno se povukao iz tenisa, a jedan od najboljih ikada sada je iznio zabrinutost za budućnost ovog sporta. Španac vjeruje da su neophodne promjene u tenisu, a povod za ovakvo razmišljanje je dominacija visokih i pokretljivih igrača koji bi imali primat u ovom sportu nad drugim teniskim zvijezdama.

"Tenis nije promijenio ništa u pogledu pravila tokom svoje istorije. Ljudi postaju sve viši i bolje se kreću, a servis ima odlučujući uticaj", započeo je priču Rafael Nadal za Eurosport. Inače, Španac koji je 22 puta osvojio grend slem tokom karijere kao zaštitni znak često je imao servis, uvijek agresivan i precizan.

Ipak, sada Nadal predlaže naka drugačija pravila... "Ako ta moć nije ograničena, doći će neko visok preko dva metra i dobro pokretljiv i nećete moći da se takmičite protiv njega, nećete moći da se odmorite", ispričao je Nadal.

Potom je Nadal govorio o Novaku Đokoviću i njegovom velikom uspjehu na prethodnom turniru u Majamuju, na kojem je stigao do finala. Podsjetio je Šapanc da promjene još uvijek nisu blizu i da su uspjesi tenisera u "poznim" sportskim godinama pokazatelj toga.

"Taj dan, za sada, nije stigao. Đoković je igrao finela Majamija, a ja sam se takmičio do prije godinu i po dana. To me navodi da promjena nije bila tako nagla, jer smo imali i dalje šanse za uspjeh", odbjasnio je Nadal razlog svojih i Novakovih dobrih partija.

"Nikad nisam imao veliki ego"

Rafael Nadal je igrao u 30 grend slem finala. Istina je da su njegovu karijeru pratile brojne povrede, ali i pored toga ostvario je velike uspjehe. "Nikad nisam imao veliki ego. Nikad nisam razmišljao o brojevima. Zadovoljan sam što sam završio karijeru znajući da sam dao sve od sebe."

"Dolazak kući sa turnira sa osjećajem da nisam uradio ništa, za mene je bio stran. Uvijek sam se vraćao sa tim da sam dao sve od sebe", ispričao je Nadal koji je posljednji meč u karijeri odigrao na Dejvis kupu u Malagi protiv Holanđanina Botika Van de Zandshulpa.