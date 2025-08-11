"Andrea, da li bi se skinula gola?": Zbog odgovora Srpkinje zanijemio cijeli studio u Njemačkoj

Hit scena u popularnoj emisiji u Njemačkoj gdje je Andrea Petković upitana da li bi se skinula za "Plejboj".

Izvor: ARD/Screenshot

Njemačka teniserka Andrea Petković, inače Srpkinja poreklom iz Tuzle, gostovala je u popularnoj emisiji kod Ine Miler i zbog jednog odgovora završila na naslovnim stranama svih medija. U pitanju je opuštena emisija, u kojoj voditeljka Ina Miler (60) razgovara sa gostima na malo škakljivije teme, tako da je na kraju Andrea Petković izvukla pitanje zbog kog se samo na trenutak zacrvenjela.

"Andrea, da li bi se skinula za Plejboj? Jesi već dobila ponudu?", upitala je voditeljka bivšu teniserku, ali nije očekivala da će dobiti odgovor kakav je na kraju čula.



"Da, dobila sam već ponudu ha-ha", rekla je Andrea Petković posle čega je čula muk u studiju: "Najbolji dio je da tačno moraš da znaš koliko vrijediš. Ponekad je ponuda viša, ponekad je bila niža, a što sam bila bolja u karijeri to je iznos bio veći... Ali, nije to bilo zadugo, izgleda da sam nešto pogrešno radila", nasmijala se teniserka.

Voditeljka koja je u sedmoj deceniji joj je potom dala savket: "Slušaj, sačekaj još par godina. Što si starija to je ponuda veća".

Andrea Petković (37) je nekada deveta teniserka svijeta koja je odlučila da se povuče 2022. godine. Osvojila je sedam titula u singlu i najbolji plasman u karijeri joj je polufinale Rolan Garosa 2014. godine.

Poreklom je iz Tuzle i već sa šest mjeseci preselila se u Njemačku, gdje je napravila i prve teniske korake. Naravno, učio ju je njen otac Zoran Petković, bivši reprezentativac Jugoslavije, a koji je inače nikada nije "tjerao" da profesionalno igra tenis, sama je to izabrala. Sada posle karijere okrenula se novinarskom poslu i koautorka je podkasta sa Borisom Bekerom.

"Imaš srpsko porijeklo, znaš kakav je osjećaj predstavljati svoju zemlju. To je velika čast, mnogi se isto osjećaju kao ja, prate Olimpijske igre, tu su najbolji sportisti na svijetu. To je nešto nezaboravno, bio sam na pet Igara, imao sam neke poraze koji su mi slomili srce. Uzeo sam bronzu 2008. godine, hteo sam da napravim iskorak, da dođem do finala. Imao sam priliku da se borim za zlato u Parizu", rekao joj je Novak Đoković tokom Australijan opena ove godine, kada je Andrea Petković bila u ulozi reportera poslije meča.

