"Jeste vi čuli njega? To je apsurdno": Andrea Petković ostala u šoku zbog Janika Sinera

Andrea Petković nije mogla da vjeruje šta je Janik Siner zamjerio samom sebi poslije pobjede na Vimbldonu nad Karlosom Alkarazom.

Janik Siner osvojio je Vimbldon nakon što je u finalu pobijedio Karlosa Alkaraza (3:1), ali kao i obično nije kod njega moglo da se vidi neko veliko slavlje. Znamo da je Siner uglavnom vrlo hladan, gotovo bez ikakvog pokazivanja emocija, a ono što je takođe neke iznenadilo je što je bio i vrlo samokritičan.

Iako je odigrao skoro savršen turnir, Sineru izgleda nedostaje malo samopouzdanja, tako da je svojim izlaganjem poslije pobjede na Vimbldonu ostavio bez teksta Andreu Petković, bivšu njemačku teniserku srpskog porijekla.

U svom podkastu Andrea Petković je sa Borisom Bekerom analizirala konferenciju za medije i detalj koji većini nije privukao pažnju, ali njoj - kao bivšoj teniserki iz vrha svjetskog tenisa - ipak jeste: "Ima jedna zanimljiva stvar koju je Janik Siner rekao na konferenciji za novinare nakon što je pobijedio u finalu Karlosa Alkaraza... Sjedio je tamo i rekao: ‘I danas sam primijetio da je bilonekoliko trenutaka kada je Karlos jednostavno radio neke stvari bolje, i već sam u glavi označio sebi na čemu moram da poradim za američku turneju, jer je Karlos jednostavno prirodniji u tim stvarima’", citirala ga je Andrea Petković.

Zastala je, pa analizirala šta je tu Siner mislio da kaže: "Mislim da je mislio na igru na mreži. Tako sam ja to protumačila. Nije rekao ništa konkretno, ali to je apsurdno", naglasila je Petković. "Pobijediš 3:1, dominiraš, a poslije svega Janik Siner još sjedi tamo i kaže: ‘Vidio sam da neke stvari radi bolje, moram da uradim neke stvari drugačije’".

Nasmijala je i Bekera podsjećanjem na ovu izjavu, pa se Andrea Petković očigledno smirivala da ne kaže šta stvarno misli o ovom potezu: "Ja sam bila u fazonu: U redu, Janiče, hajde u redu je...".

Šta je još Siner rekao na Vimbldonu?

Bio je Janik Siner vrlo skroman poslije svoje prve pobjede nad Karlosom Alkarazom u posljednje dvije godine, dok nije želio da se previše priča ni o njihovom rivalstvu. Svjestan je da mediji već "pumpaju" priču oko njih dvojice i da neki pretjeruju kada ih već sad prečesto porede sa Đokovićem, Nadalom i Federerom, pa je istakao da nisu na istom nivou.

"Mislim da to nije za poređenje", rekao je otvoreno Janik Siner: "Oni to rade već 15 godina, mi tek nekoliko - vidjećemo da li ćemo uspjeti isto. Ali, među nama postoji poštovanje i prijatelji smo i van terena. Svakom igraču treba neko ko će ga gurati preko granica. To je slučaj sa nama. Kao što uvijek kažem, mene Alkaraz tjera da još više napredujem - kada izgubite od nekoga, želite još više da radite da biste promijenili ishod", naglasio je.