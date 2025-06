"Imao si onu stvar, mogao je da te deportuje": Andrea Petković zinula zbog priče o Đokoviću

Andrea Petković iznenadila se šta joj je Boris Beker ispričao o svom odnosu sa Novakom Đokovićem, istakavši da bi to malo ko smio da uradi.

Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial/Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemačka teniserka srpskog porijekla Andrea Petković pohvalila je nedavno Borisa Bekera zbog njegove smjelosti da vodi Novaka Đokovića kako bi malo koji trener smio. Nije se Beker ništa ustručavao, bio je spreman da kaže Đokoviću sve što misli, a to je baš ono što mu je i potrebno, ujedno i razlog zašto nije uspjela saradnja sa Marejem koji je bio suzdržan.

Nedavno je Boris Beker, baš u podkastu kod Andree Petković, ispričao da je vikao na Novaka Đokovića tokom vimbldonskog finala 2015. godine protiv Rodžera Federera, što je nju ostavilo zatečenu. Prije svega jer zna da to ne bi svako smio...

"Ako radiš sa zvijezdama, moraš da imaš onu stvar", rekla je Andrea Petković kojoj se dopao Bekerov potez:"Novak Đoković, jedan od najboljih tenisera svih vremena tada, a sada, prema brojkama, najbolji svih vremena - već tada je bio među najboljima. I da mu se suprotstaviš i izdereš na njega, to ne bi uradilo mnogo ljudi. Rekla bih da to ne bi uradilo 99,9 odsto ljudi, jer je to Novak Đoković".

"Plašiš se da će: A) da te otpusti, B) da ti pokaže srednji prst, C) možda čak da te uhapsi i deportuje u Srbiju, ne znam...", rekla je uz osmijeh Andrea Petković.

Šta je Beker pričao o Đokoviću?

Beker i Đoković sarađivali su od 2013. do 2016. godine i za to vreme Nole je osvojio po dva Australijan opena i Vimbldona, US Open i Rolan Garos, uz još čak 14 mastersa. "Najslađa" titula iz tog perioda bio je Vimbldon 2015. godine kada je pobijedio Rodžera Federera.

"Dakle, Novak Đoković igra finale protiv Rodžera Federera na Vimbldonu. I nije pobijedio već duže vrijeme. Imao sam ideju o tome kako bi trebalo da igra protiv Rodžera. Dobio je prvi set, ali je izgubio drugi... Imao je još nekoliko set lopti u taj-brejku. Onda je uslijedila pauza zbog kiše, i otišao je u svlačionicu koja je odmah pored prostora za medije", prisjetio se Boris Beker i dodao: "Nisi mogao da uđeš tamo kao trener, ali ja sam član i znam kako da se snađem kod medija, provukao sam se pored sudija i obratio se Novaku na engleskom: ‘Radiš sve kako treba, saberi se, strategija je dobra. Mnogo si mlađi od Rodžera’".

"Zaista sam viknuo na njega i on me samo gledao, mislim da nije vjerovao da mogu tako jasno da govorim engleski. Ali, ako hoću - mogu. Izašao je i dobio meč. Postoje trenuci kada trener jednostavno mora da kaže igraču: samo se drži strategije, izdrži, ti si bolji igrač."