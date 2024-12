Bivša teniserka isprozivala Alkaraza: "Nema plan B kad mu ide loše na terenu!"

Andrea Petković pričala je o Karlosu Alkarazu i uporedila ga sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Nova teniska sezona počinje. Novak Đoković kreće iz Brizbejna i sve to je uvertira za Australijan open. Prvi grend slem sezone kreće u januaru i svi ljubitelji "bijelog sporta" sa nestrpljenjem čekaju da gledaju borbe predstavnika nove generacije Karlosa Alkaraza, Janika Sinera sa Srbinom i drugim teniskim asovima.

Šta je to što nedostaje Špancu da bude još bolji? Osvojio je četiri grend slema u karijeri, fali mu još titula u Melburnu, a da bi do nje došao moraće da radi na jednom detalju. O tome je pričala Andrea Petković.

"Ono šta mi smeta kod Karlosa je ono što mu nedostaje i to je problem koji nemaju ni Zverev, Janik, Novak definitivno to nema. To je plan B. Kada Alkarazu ide loše, onda je je*eno užasan na terenu", rekla je Andrea bez mnogo biranja riječi.

Bivšoj njemačkoj teniserki smeta baš taj detalj i smatra da Alkaraz mora da poradi na drugoj vrsti taktike, posebno u mečevima u kojima ga ne služe njegovi karakteristični udarci i kada uđe u "žute minute" i kada se muči na terenu. U nekim mečevima tokom sezone je za te loše partije često krivio loptice.

