"Njegova igra ne bi trebalo tako da izgleda": Andrea Petković objasnila kako Novak prkosi zakonima fizike

Andrea Petković istakla je da je Novak Đoković teniser kod kojeg se, bez obzira na podlogu terena, razlika u igri ne primećuje.

Izvor: Daniel Bockwoldt / AFP / Profimedia

Andrea Petković uvijek brani Novaka Đokovića, a kako i ne bi - srpska linija ih povezuje. Andrea često ističe da je Novak najbolji na svijetu, a ovog puta je dodala i da je jedan od najboljih igrača na travi zbog njegove tehnike igre, Novak igra dominantno na kojoj god podlozi bio - bržoj ili sporijoj, prkoseći zakonima fizike.

Novak Đoković posljednji put zaigrao je na Rolan Garosu, gdje ga je u pohodu na 25. grend slem titulu u polufinalu zaustavio Janik Siner. Srbin se sada sprema za "osvetu", već se nalazi u Londonu gde ga očekuje novi turnir, a već je imao priliku i da trenira sa Stefanosom Cicipasom, ali i da se sretne sa teniserom "Broj 1".

Izvor: Dante Badano / PsnewZ / PsnewZ / Profimedia

Olimpijski šampion sada ima priliku da napadne novi pehar. Prema mišljenju mnogih Janik Siner i Karlos Alkaraz su apsolutni favoriti, ali Novak Đoković igra sjajno na travi i zbog toga iskusnog Srbina ne bi trebalo otpisivati. Sličnog mišljenja je i Andrea Petković, bivša njemačka teniserka dobro poznaje Novaka, pratila ga je tokom njegove karijere i zna da se Srbin odlično prilagođava svim podlogama, te da njegov ritam igre ne trpi zbog promjene sredine.

Šta je Andrea Petković rekla o Novaku Đokoviću?

Novak ima savršenu moć prilagođavanja, promjena terena se dosad nije primijetila u njegovoj igri. I mada, nije bio sjajan na šljaci poslije Australijan opena, Đoković je na posljednja dva turnira uspio da zabilježi velike uspjehe - 100. titulu i polufinale Rolan Garosa. Takođe, ma koliko bio najstarariji igrač na terenu Novak i dalje važi za favorita, a Andrea je u svom teksu pokušala da objasni kako Srbin prkosi svim zakonima fizike.

"Zato je Novak Đoković jedan od najboljih kada je u pitanju tenis na travi. Na prvi pogled, njegova igra ne bi trebalo da funkcioniše tako dobro, ali on se kreće po travi kao i po bilo kojoj drugoj podlozi i to mu daje prednost u odnosu na igrače poput mene koji ili se okliznu svaki put kada pokušaju da trče brzo ili slome kuk svaki put kada pokušaju da promijene pravac", napisala je Andrea u svom tekstu za "Finite Jest".

"Novak nije normalan"

Andrea Petković gradila je karijeru paralelno sa Novakom Đokovićem. Međutim, prije dvije godine odlučila je da reket okači o klin, dok je Novak i dalje dominirao terenima.

"Mi smo isto godište, ja sam završila karijeru sa 35 godina i bila sam stara, nisam mogla da se borim sa mladima. Dala sam mu tada još tri-četiri godine više, jer on nije normalan čovjek. Mislila sam da će u jednom momentu da dođe do fizičkog minusa, ali sam ga onda vidjela u Australiji ove godine i od tada ništa to više ne stoji za mene."

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

"Taj meč trećeg kola protiv Tomasa Mahača kako je odigrao, kako se kretao. Tada sam sebi rekla - nikad više neću reći da je Novak star. I sa tim stojim zauvijek", rekla je Andrea intervjuu za MONDO.

"Naš problem je što smo mi normalni ljudi i mi gledamo to očima normalnih ljudi. Bila sam uz njega 20 godina, isto smo godište i mogu da kažem da on nije normalan čovjek. Radi neke vanzemaljske stvari. Moramo to da prihvatimo. Mi ne možemo da gledamo nešto i da ga gledamo mi normalni, naravno sve ovo mislim pozitivno."