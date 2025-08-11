logo
Kristijan Belić se ne vraća u Partizan: Žarko Lazetić "skinuo" pojačanje crno-bijelima

Kristijan Belić se ne vraća u Partizan: Žarko Lazetić "skinuo" pojačanje crno-bijelima

Autor Dragan Šutvić
0

Sjajni vezni fudbaler se ne vraća u Partizan, već ide u Izrael.

Kristijan Belić se ne vraća u Partizan Izvor: Ed van de Pol / imago sportfotodienst / Profimedia

Spekulisalo se tokom ovog leta da bi Partizan mogao da dovede brojne "povratnike". Uz veliku grupu veterana spominjao se i Kristijan Belić (24), međutim kako sada stvari stoje - to se neće dogoditi ovog ljeta. Kristijan Belić je novi fudbaler Makabija iz Tel Aviva, u koji stiže kao pozajmljeni fudbaler.

AZ Alkmar bio je voljan da pozajmi Belića, u klub u kome će imati veću minutažu, tako da ga je na kraju kontaktirao Žarko Lazetić i uspio da ga ubijedi da dođe u Izrael, pošto u njemu vidi vrijedno pojačanje na sredini terena.


Rezultati koje šampion Izraela bilježi ovog ljeta nisu sjajni i zato je Kristijan Belić došao kako bi Žarko Lazetić uspio da izbjegne otkaz, pošto mu se klupa opasno "drma" od ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Pafosa. Već u drugoj rundi ostali su Izraelci bez šanse  da se domognu grupne faze elitnog takmičenja, tako da sada nastupaju u kvalifikacijama Lige Evrope, pa će Belić biti pojačanje za plej-of.

Zanimljivo, u ugovor je odmah stavljena i klauzula o otkupu, tako da ako Belić zadovolji u sezoni 2025/26, Makabi će moći da ga kupi za milion evra.

"Srećan sam što sam ovdje, ovo je velika šansa da napredujem u mojoj karijeri jer sam došao u sjajan klub. Znam da je Makabi već dvije godine šampion Izraela i to je meni dovoljna poruka da predano radim i nastavim iste rezultate sa klubom", rekao je Kristijan Belić za zvanični sajt kluba.

Srpski fudbaler, koji je prošao omladinsku školu Vest Hema, pa bio i u Olimpijakosu, ime je stekao u Čukaričkom i Partizanu. Iz tabora crno-bijelih otišao je u zimu 2024. godine za četiri miliona evra u AZ Alkmar za koji je odigrao 39 utakmica od tada.

