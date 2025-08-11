logo
"Kada je 7:2, nemam šta da se žalim": Srđan Blagojević o Partizanovoj dominaciji u Kruševcu

"Kada je 7:2, nemam šta da se žalim": Srđan Blagojević o Partizanovoj dominaciji u Kruševcu

Autor Dragan Šutvić
0

Izjava trenera Partizana u Kruševcu, nakon rafalnog tijumfa njegovog tima na stadionu "Mladost".

Napredak Partizan izjava Srđana Blagojevića Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Partizana Srđan Blagojević nije htio, ni mogao da nalazi zamjerke svom timu poslije dominantne pobjede protiv Napretka u Kruševcu - 7:2.

"Dobro je što smo pobijedili utakmicu i to ovako visokim rezultatom. Usput smo donijeli novu energiju sa igračima koji nisu igrali na prethodnim utakmicama ili su manje igrali. Rasporedili smo minutažu kako bismo dobili to što treba za pobjedu, ali i da bi osvježili neke igrače za četvrtak. Dobro je ispalo, kada je 7:2 rezultat nema šta da se žalim. Ali, ima vremena, analiziraćemo to. Istovremeno i nema vremena jer je revanš sa Hibernijanom iza ćoška", poručio je šef struke Partizana kroz osmijeh.

Crno-bijeli su se raspucali u Kruševcu i u odličnom raspoloženju se spremaju za srijedu i put u Edinburg, gdje će u četvrtak imati veliki zadatak, da preokrenu beogradski poraz 0:2 protiv Hibernijana. Ko pobijedi u tom dvomeču igraće u plej-ofu za plasman u Konferencijsku ligu.

Jovan Milošević gol protiv Napretka
Izvor: YouTube/TV Arena sport

