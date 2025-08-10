Furiozni Partizan dao sedam golova u Kruševcu: Crno-bijeli klinci razbili Napredak

Partizan deklasirao Napretak 7:2 na stadionu "Mladost" u Kruševcu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je deklasirao Napredak u Kruševcu, 7:2. Počev od majstorskog gola Jovana Miloševića za vođstvo Beograđana u 31. minutu za vođstvo 1:0, nizali su se pogoci ekipe Srđana Blagojevića, koja raspucana dočekuje revanš protiv Hibernijana u Edinburgu u četvrtak.

Dva snažna udarca bila su dovoljna da Partizan deklasira domaćina na stadionu "Mladost", bez obzira na to što je Andrija Majdevac pokušao da zakuva golovima za "1:3" i "2:3" na semaforu u 53. i 54. minutu

Prvi udarac Napretku zadao je Milošević navedenom majstorom za 0:1 u situaciji "jedan na pet". Taj talas "Parnog valjka" produžili su Bibras Natho zatresavši "malu mrežu" za 2:0, pa zatim i veoma razigrani Bogdan Kostić, pogotkom za 3:0. Ta crno-bijela trojka najavila je ko će pobijediti pogocima u razmaku od 30. do 40. minutu. Ipak, Majdevac je imao nešto protiv, ali ne zadugo.

Nakon što je Napredak nagovijestio dramu smanjivši zaostatak na 2:3, uslijedila je još jedna ofanziva Partizana, koja je poslednjih pola sata meča učinila revijalnim. Bogdan Kostić pogodio je za 2:4 u 57. minutu, njegov prezimenjak Andrej vratio je crno-bijelima udarcem glavom vođstvo "plus 3" (2:5) i tu je sve bilo gotovo.

Dok su se navijači Partizana zabavljali na tribinama, njihovi igrači su ih uveseljavali golovima, jer su se radovali i još jednom, drugom golu Andreja Kostića u 85. minutu udarcem sa ivice kaznenog prostora, a potom i golu Vukašina Đurđevića poslije kornera u 90. minutu, za konačnih 2:7.

Crno-bijeli nisu mogli da u Kruševcu naprave ljepšu uvertiru u meč protiv Hibernijana u četvrtak, u kojem će "juriti" trijumf od dva i više golova razlike, da bi tako izborili produžetke i plasman u plej-of Konferencijske lige.