"Ovo će biti sjajna godina": Kameron Pejn stigao u Beograd i odmah poslao poruku navijačima Partizana

Novo pojačanje Partizana Kameron Pejn stigao je u Beograd

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Partizan je u Sloveniji tražio izlaz iz lošeg duplog kola Evrolige i pobjedom nad Krkom vidao je rane. U međuvremenu, novo pojačanje crno-bijelih Kameron Pejn stigao je u Beograd, a uskoro će imati priliku i da se predstavi Grobarima.

"Parni valjak" je dobio pojačanje, treće od početka sezone - nakon što su u tim stigli centar Bruno Fernanto i plejmejker Nik Kalates. Crno-bijeli biju bitku sa povredama koje ih ometaju od početka sezona, a najveća boljka svakako je izostanak Karlika Džounsa koji još oporavlja od preloma pete. Zbog toga su u Humsku stigle dobre vijesti!

Bivši NBA igrač je po slijetanju na aerodrom iznio prve utiske: "Trenutno sam umoran. Malo sam pospan, ali se baš radujem svemu što dolazi", rekao je Pejn u razgovoru za Meridian sport, tik po slijetanju na aerodrom Nikola Tesla.

Nije krio - želi da igra košarku. "Biće to sjajno iskustvo. Iskreno, baš sam spreman da igram košarku. Sjedio sam kod kuće i stvarno sam željan igre. Jednostavno sam spreman za to. Sviđa mi se što sam sada ovdje - da vidim navijače, halu, da uđem u salu za trening."

U ekipu Partizana stiže spreman, razgovarao je sa nekoliko igrača. "Dvejn, naravno, on je sada u ekipi. Igrao sam s njim u Finiksu. Takođe sam pričao sa jednim momkom, zaboravio sam mu ime, ali igra na Univerzitetu Arizona Stejt i ranije je igrao za Partizan. Razgovarao sam i sa njim prije dolaska. Svi su mi rekli lijepe stvari o dolasku ovdje. Tako da se zaista radujem svemu."

Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Kad su ga upitali šta će donijeti Partizanu, nije bio skroman: "Samo pobjede", rekao je. "Uvijek je želja da stignemo do finala Evrolige. Ali prvo moramo da krenemo da pobjeđujemo - zato sam došao."

Atmosfera na utakmicama Partizana je promjenljiva, ali i pored toga Pejn želi da upozna Grobare: "Ja sam tip koji crpi energiju iz okoline. Gledajući utakmice preko interneta, oni imaju ogroman nivo energije. Volim da crpim energiju iz toga, tako da se radujem. Mislim da će ovo biti sjajna godina", zaključio je.