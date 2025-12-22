Partizan pobijedio Krku uz istorijsku partiju Dvejna Vašingtona!

Partizanov bek ubacio 48 poena u pobjedi protiv Krke.

Izvor: ABA liga j.t.d/Krka/Drago Perko/kosarka.si

Partizan se namučio na gostovanju Krki, ali je našao put ka pobjedi (92:99) prije svega zahvaljujući sjajnoj solo-partiji Dvejna Vašingtona.

Inspirisani Amerikanac postao je novi rekorder ABA lige u broju ubačenih poena na jednoj utakmici, jer je postigao čak 48. Uz to, sa 10 pogođenih trojki iz 14 pokušaja izjednačio je rekord u broju ubačenih pogodaka za tri poena na jednom meču.

Ponovo su crno-bijeli imali već dobro poznate probleme, ali su ipak izbjegli poraz od najlošije ekipe ABA lige. Poslije mirnog vođstva Beograđana, Krka ih je preslišala u drugoj četvrtini (34:19), potpuno preuzela kontrolu i održavala je do posljednje dionice. Uz konstantne Vašingtonove pogotke, a bez ponovo povrijeđenog Tajrika Džounsa koji je napustio teren, crno-bijeli su u kasnom fazu meča pronašli i preko potrebnu energiju - ne previše, ali u dovoljnoj mjeri da padne Krka.

Pamtiće se čudesna Vašingtonova partija u Tivoliju i to će ostati najpozitivniji utisak pred dolazak novog trenera Partizana Đoana Penjaroje i novog NBA kombo-beka Kamerona Pejna. Mnogo toga biće i za zaborav i za pouku novom šefu struke šta ga čeka čim dođe, počev od ponovo viđenih problema Džabarija Parkera, prije svega u defanzivnoj igri.

Pored Vašingtona, trebalo bi istaći i partiju Nika Kalatesa, koji je sa 13 ubačenih poena odigrao najefikasniji meč od dolaska među crno-bijele ove jeseni, sa 13 poena uz četiri asistencije. Uz njega i Vašingtona, dvocifreni u napadu bio je i Sterling Braun, sa 14 poena.

Među domaćima, najveći otpor favoritu pružili su Žak Smrekar sa 19 poena, Lovro Urbiha sa 17, kao i Niko Bačvić, Krišs Helmanis i Mario Iring sa po 11. Njihov tim ostao je na dvije pobjede u ABA ligi, uz osam poraza, dok će Španac Đoan Penjaroja preuzeti Partizan sa "jadranskim" skorom 8-1. Crno-bijeli su na drugom mjestu tabele Grupe A, iza perfektnog Dubaija sa njegovih 9-0.

