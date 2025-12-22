Partizanov centar napustio teren: Sjeo iza klupe, odmah bilo jasno da je gotovo

Centar Partizana Tajrik Džouns napustio je teren u meču protiv Krke zbog povrede.

Izvor: MN PRESS

Partizan i Krka sastali su se u 11. kolu ABA lige, ali ekipa koju vodi Mirko Ocokoljić igrača je daleko od standarda favorita. Prije isteka prvog poluvremena centar crno-bijelih Tajrik Džouns ponovo je napustio parker i ponovo zbog hronične povrede.

Čini se da se istorija ponavlja, Partizanov centar Tajrik Džouns ponovo je morao van terena. I mada se činilo da povreda igrača crno-bijelih nije zabrinjavajuća, on se očigledno požalio na bol u zadnjoj loži zbog čega nije mogao da nastavi susret.

Slična situacija dogodila se i u utakmici protiv Virtusa, gdje je Tajrik na domaćem terenu meč napustio još prije kaja poluvremena i uputio se ka svlačionici. Vratio se kasnije na teren centar Partizana, ali nije još mnogo mogao da igra, pa je njegovu situaciju prokomentarisao i trener crno-bijelih Mirko Ocokoljić.

"Imao puno problema, ne plačem na tu temu, ali on ima hroničnu povredu. Povreda zadnje lože, kao i pred utakmicu pred Zvezdu, nije se znalo da li će se igrati", rekao je Mirko Ocokoljić na konferenciji za medije.

"Tajrik je ušao u meč motivisan, ali čini mi se da je promašio dva zicera iz pozicija u kojima to inače radi zakucavanjima. Imao je problem na startu, čim je kročio na teren. Trener Bata Zimonjić mi je skrenuo pažnju da čudno trči i da ima problem. Ta povreda je bila glavni problem za njega u ovom meču", dodatno je pojasnio trener Partizana Mirko Ocokoljić poslije poraza crno-bijelih od Virtusa.

Tajrik je potom propustio i utakmicu u Kaunasu, protiv Žalgirisa. Međutim, ono što je unijelo sumnju kod navijača Partizana je informacija da ljekari tokom snimka magnetne rezonance uopšte nisu vidjeli povredu.

