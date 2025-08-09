logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijači vatrometom pogodili fudbalera u testise: Užasna scena na utakmici, odmah prebačen u bolnicu

Navijači vatrometom pogodili fudbalera u testise: Užasna scena na utakmici, odmah prebačen u bolnicu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Strašna scena dogodila se na derbiju u Boliviji.

Navijači u Boliviji pogodili raketom fudbalera u testise Izvor: X/thecasualultra/printscreen

Užas na fudbalskoj utakmici u Južnoj Americi... Prošle nedjelje odigrana je utakmica šampionata Bolivije između Strongesta i Bluminga, domaćin je u La Pazu slavio 3:2, ali je meč na društvenim mrežama ostao upamćen po jezivoj sceni. u nadoknadi meča, sa tribine je na teren doletjela raketa i pogodila fudbalera domaćeg tima Huana Godoja.

Paragvajski fudbaler dobio je udarac direktno u međunožje i zbog toga je morao da bude prebačen u bolnicu. Godoj je doživio ozbiljne povrede, utvrđene su mu opekotine na butini prvog stepena, kao i hematom testisa. On se nakon incidenta oporavlja u bolnici, a klub razmatra sankcije za učesnike ovog incidenta.

Policija je u međuvremenu uhapsila tri osobe zbog pomenutog incidenta, dok je uprava Strongesta najavila i sankcije za ultrase ovog kluba. Pogledajte incident kakav se ne viđa često na fudbalskim mečevima:

Strongest je u ovom momentu drugi tim na tabeli sa 37 bodova, koliko ima i Olvejs Redi na prvoj poziciji. Bluming je četvrti sa 28, iza Bolivara, koji ima 30. Jasno je da je ovo bio jedan od najvažnijih mečeva u prvenstvu jer su oba tima u vrhu, ali je očigledno i da su navijači pretjerali.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bolivija navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC