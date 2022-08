Bivši selektor BiH ide u Boliviju? Prosinečki dobio ponudu, muči ga jedna stvar: "Zvali su me, ali..."

Nekadašnji selektor BiH mogao bi da sjedne na klupu Bolivije...

Robert Prosinečki (53) mogao bi da postane novi selektor Bolivije! Dobio je poziv iz spomenute južnoameričke države i jedan je od kandidata.

Prvobitno su se pojavile spekulacije da se legendarni fudbaler Crvene zvezde i bivši selektor BiH sam prijavio za to mjesto, ali je to demantovao.

"Ma kakvo bre prijavljivanje. Ne znam ni da to postoji. Zvali su me određeni ljudi, pitali su me da li sam zainteresovan za taj posao. Rekao sam da mi zvuči dobro, ali da imam previše pitanja. Odgovorio sam im da nisam nezainteresovan", sa osmijehom je rekao Prosinečki za "Jutarnji list".

Ono što je prednost za Robija svakako je činjenica da tečno govori španski i to bi moglo da mu pomogne. Bolivija traži selektora pošto su u kvalifikaicjama za Mundijal bili deveti sa samo 15 bodova iz 18 utakmica.

"Na prvu loptu mi djeluje da će svakoga ko preuzme taj tim sačekati težak posao. Uz to je Bolivija dosta daleko što će odbiti neke. Meni zvuči okej, ali ne mogu ništa ozbiljnije da kažem. Nismo imali nikakav sastanak", jasan je Prosinečki.

Tamošnji mediji tvrde da su se neki treneri sami prijavljivali, kako domaći, tako i neki strani poput nekadašnjeg fudbalera Reala Mičela. Prosinečki je do skoro bio trener Olimpije iz Ljubljane, ali je otišao poslije samo tri meseca. Usledio je haos u klubu, a navijači su njegovog nasljednika Alberta Rijeru otjerali.

Prosinečki ima iskustvo rada sa reprezentacijom. Bio je asistent u nacionalnom timu Hrvatske, pa je samostalno vodio Azerbejdžan i Bosnu i Hercegovinu. Od klubova je trenirao Zvezdu, Kajzerispor, Denizlispor i Olimpiju.

Podsjećamo, Fudbalski savez Bolivije je na društvenim mrežema objavio oglas u kojem traže selektora te su pozvali kandidate da se prijave.