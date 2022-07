Ovacije navijača za "Žutog"! Prosinečki se obratio novinarima: Nikad nisam radio sa većim lažovima!

Nastavlja se rat dvije strane.

Olimpija i Robert Prosinečki nastavljaju rat!

Klub iz Ljubljane, iz kojeg je popularni "Žuti" otišao prije nekoliko dana odradivši samo tri mjeseca od ukupno dvije godine ugovora, oglasio se tokom dana saopštenjem, iznijevši što je moguće više "prljavog veša", nakon čega se predstavnicima medija, prema najavama, obratio i sam Prosinečki.

"Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Mnogo toga se dogodilo za tri meseca od kada sam postao trener kluba. Možete reći da sam bio loš trener, ali ne možete da me krivite za moju ljubav prema klubu. Došao sam ovdje da vratim klub tamo gde je nekada bio. Međutim, moram da kažem da nikada nisam radio sa većim lažovima i varalicama! To su ljudi koji vode klub preko SMS poruka. Ponudio sam se da se pozdravim ako sam ja bio problem. Sve u korist kluba. Jer klub je iznad njih, iznad mene i iznad svih", rekao je nekadašnji selektor BiH, kojeg su poslije obraćanja skandiranjem pozdravili i navijači.

Govorio je "Žuti" i o onome što danima najviše zanima slovenačku javnost – sukobu sa predjednikom Adamom Deliusom.

"Ovakav zaplet nije mogao da smisli ni Alfred Hičkok. Delius nas je pozvao na sastanak i rekao nam da će Barišić (Igor, direktor kluba, op.a.) napustiti klub. Govorio je o novim ljudima koji će ga naslijediti, kao i fudbalerima koji je trebalo da dođu. Na kraju, Saznajem da sam ja taj koji će otići", rekao je Prosinečki, sa kojim je u "paketu" otišao i sportski direktor Mladen Rudonja, koji se takođe obratio prisutnima.

"Na jednom od rijetkih sastanaka pitao sam gospodina predsjednika da li nam treba pomoć jer uprave kluba jednostavno nema. Oni su predaleko. Ne osjećaju šta se dešava oko kluba, ne osjećaju navijače. Pali smo u svim segmentima, uključujući i finansijski, pa sam pitao predsjednika da li mu treba partner da pomogne u ovome. Odgovorio je da bi bio srećan da se to desi", rekao je uvodno Rudonja, kojeg je Delius optužio da pokušava da mu iza leđa dovede nove ljude da preuzmu klub.

"Na sljedećem sastanku sam mu predstavio ko su ljudi koji su voljni da pomognu. Sve je snimljeno. Onda je prekinuo sastanak i rekao 'Hvala, to je sve'. Uradio sam to jer mi je stalo do ovog kluba, ne znam gdje sve ovo ide… Ni ja ni Robert ne možemo da ga prodamo, ali možemo da pomognemo koliko možemo", dodao je bivši slovenački reprezentativac.

