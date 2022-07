Definitivno je "puklo": Rudonja i Prosinečki napustili Olimpiju, teške optužbe na račun sportskog direktora!

Klub iz Ljuubljane potvrdio odlazak Roberta Prosinečkog, otkaz dobio i sportski direktor Mladen Rudonja.

Izvor: MN PRESS

Sukob u ljubljanskoj Olimpiji dobio je konačni epilog.

Slovenački mediji već danima pišu o sukobu trenera Roberta Prosinečkog i finansijskog direktora Igora Barišića zbog dovođenja igrača bez konsultovanja sa trenerom, zbog čega je trebao da ide i sportski direktor Mladen Rudonja.

Uprava kluba na kraju je presjekla odlukom, koja je prilično iznenadile slovenačke medije – sportski direktor Mladen Rudonja i Robert Prosinečki odlaze, a finansijski direktor Igor Barišić ostaje u klubu.

Predsjednik kluba Adam Delius na konferencije za novinare stao je na stranu Igora Barišića i naveo da je on u dogovoru sa klubom broj igrača smanjio sa 53 na optimalnih 25, te „opleo“ po Prosinečkom koji je kako je naveo vršio pritisak na predsjednika kluba kada nije dobijao pojačanja koja je želio.

Na kraju Prosinečki je završio sa Olimpijom poslije samo tri mjeseca u klubu i nakon samo osam utakmica na klupi "zmajčeka".

"Svako želi da ima trenera koji je spreman da vodi ekipu. Kada sam pitao ko je najbolji u U17, U16 selekciji, nisu znali, stručni štab je bio nezainteresovan. Juče sam se pitao ko vodi uopšte treninge. Prije utakmice ljudi su se pitali ko će igrati, ko će voditi ekipu. Na mene možeš samo jednom da vršiš pritisak. Ne možeš za sve kriviti upravu. Jedno je kad ti se ne ispune očekivanja, ali treba biti fer. Olimpija pripada svima i ona će ostati tu. Važno je da klub radi kako treba. Ali bio sam šokiran sportskim direktorom", rekao je predsjednik Olimpije,

Nakon njega govorioo je potpredsjednik kluba Kristijan Dolinger, koji je iznio teške optužbe na račun sportskog direktora Mladena Rudonje.

"On nije radio posao kako smo se dogovorili. Svi ovdje dobili su priliku sa se dokažu, a Mladen Rudonja je radio sa trećim stranama da bi naštetio klubu i predsjedniku. Navodno je pokušavao da proda klub i pritom dijelo povjerljive informacije. On nije ovlašten da to radi. Takođe medijima je davao lažne informacije. Na kraju on je otpušten i napušta klub", rekao je potpredsjednik Olimpije.

Ljubljanska Olimpija sada mora da nađe novog trenera samo šest dana pred prvo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Diferdanža.