"Florentinov Real uništava fudbal i maltretira čovjeka": Žestok napad iz Barselone usred velikog skandala

Real i njegov predsjednik Florentino Perez na udaru kritike. Madriđani izazvali skandal i podigli tenziju na maksimum pred finale Kupa kralja u Sevilji u subotu.

Izvor: YouTube/Madridista - Mourinhoista

Santi Nola, direktor "Mundo Deportiva", žestoko je napao Real Madrid optuživši ga da je već uprljao finale Kupa Kralja protiv Barselone, zakazano za subotu u 22 časa. Novinar uticajnog lista iz Barselone optužio je predsjednika "kraljevskog kluba" Florentina Pereza da uništava fudbalske vrijednosti svime što je taj klub radio u petak i u danima pred meč u Sevilji.

Podsetimo, Real Madrid je zaprijetio da neće igrati ako ne bude promijenjen delegirani sudija Rikardo de Burgos Bengoečea. Uz to je objavio na klupskoj televiziji video-snimak u kojem ga je optužio da sudi u korist Barselone, a arbitar je na to reagovao na konferenciji za novinare, zaplakavši odgovarajući na napade.

S obzirom na takav, potpuni haos pred finale Kupa kralja, Santi Nola je očekivano žestoko napao Real Madrid.

"Bilo šta da se dogodi, Kup je već zaprljan. Isprljan je kanalima Real Madrida, promovisanjem neprihvatljivog maltretiranja glavnog sudije derbija, Rikarda de Burgosa Bengoečee, profesionalnog i kolegijalnog sudije, iskrenog i sa velikom dozom čovječnosti, koji je pretrpio nepodnošljjive napade zvanične televizije 'bijelog' kluba", napisao je španski novinar u svom autorskom tekstu.

"Florentinov Real uništava fudbalske vrijednosti"

Izvor: EPA, VICTOR LERENA/EFE

"Sudija je osudio uznemiravanje koje je trpio njegov sin u školi, sa suzama u očima i logičnom emocijom. Madrid je izvršio pritisak da sudije budu promijenjene, ali je Fudbalski savez ostao čvrst, iako je Real ponovo napravio protest kao i prilikom dodjele Zlatne lopte otkazavši trening, večeru i konferenciju za štampu dan pred meč, uz poruku da ne može da igra utakmicu. Taj klub, sa Florentinom Perezom kao predsjednikom, uništava fudbalske vrijednosti gestovima tipičnim za fanatizam, za pravljenje žrtve od sebe i za iskazivanje straha. Trener Barselone Hansi Flik rekao je jasno: "Ovo je fudbal, igra, važna stvar je poštovanje". I pored svega, trebalo bi da bude zabava. Real nije želio da prestane nesrećnu medijsku kampanju protiv sudije, dok je većina njegovih navijača neprijatno iznenađena maltretiranjem profesionalca koji pokušava samo da uradi svoj posao što je moguće bolje", tvrdi novinar iz Barselone.

Santi Nola optužio je šampiona Španije za "orkestriranu kampanju" i ukazao na to da 'El Klasiko' ne bi smio da trpi zbog ružnih stvari.

"Ljubitelji fudbala shvataju kritikovanje suđenja, ali ne orkestrirane kampanje koje vrše pritisak na njihove odluke. 'El Klasiko' je spektakl, velika utakmica, proslava. I trebalo bi tako da bude u Sevilji. Važne stvari su ono na terenu, na klupi, golovi, izmjene, taktika, detalji. To je sudar rivala koji uzdižu igru svojim fudbalom i ne bi trebalo da bude predmet uvredljivih saopštenja i grubih prijetnji. Ključ 'El Klasika' trebalo bi da bude u detaljima, u duelima Lamina Jamala i Kilijana Mbapea, Vinisijusa i Rafinje. Flik ima problem oko lijevog beka, Anćeloti oko toga koju formaciju da koristi, da li da poveća broj igrača u veznom redu ili da krene sa trojicom napadača. Igra se igra među onima koji dodiruju loptu. To je fudbal, to je igra i to je radost i neće biti ukradena, bez obzira na to koliko pokušavaju da utiču van terena i da uprljaju Kup", naveo je Španac.

Finale Kupa kralja trebalo bi da bude odigrano u subotu od 22 časa, ako Real u međuvremenu ne napravi nezapamćeni skandal i povuče se.