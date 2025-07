"Novaka su zaboravili zbog Sinera i Alkaraza": Kirjos ljut, primijetio nešto o čemu niko ne priča

Nik Kirjos ističe da Novak Đoković igra veoma dobar tenis, ali da zbog igre Janika Sinera i Karlosa Alkaraza nije dovoljno u centru pažnje.

Izvor: Screenshot/YouTube/@Wimbledon, Screenshot/YouTube/@TheoVon

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena, nema sumnje. Pa i sada, kada "velika trojka" više nije glavna u teniskom svijetu, Srbin važi za favorita na svim turnirima. Međutim, od dolaska Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, a naročito poslije njihovog finala na Rolan Garosu, Niku Kirjosu se učinilo da su mečevi Novaka Đokovića nešto slabije ispraćeni - kao da je u njihovoj sjenci.

"Razgovarao sam o ovome sa svojim timom, osjećam se kao da je zapravo malo prošao ispod radara zbog Janika Sinera i tehnologije i svega što se dešava na turniru. Đoković igra jedan od najboljih tenisa koji sam vidio da igra u posljednjih nekoliko godina ovdje", započeo je Kirjos u razgovoru za "talkSPORT".

"Djeluje kao da mu je tijelo zaista dobro, izgleda bez povreda i mislim da vjeruje da može da pobijedi. Mislim da je on nezapažen i da ga ljudi nekako zaboravljaju, a svi pričaju o Karlosu Alkarazu i Sineru. Zaista osjećam da Novak nekako osjeća da može da pobijedi. Da, mislim da može", bio je jasan Kirjos.

Nik Kirjos imao je neke savjete za Novaka Đokovića protiv Karlosa Alkaraza, koji sjajno igra na travi.

"Vidio sam njegovu statistiku, osvojio je četiri turnira na travii izgubio je samo tri meča na toj podlozi. Tako da mislim da je favorit. Ono što volim kod Alkaraza je to što ima malo Nadala, Federera i Đokovića, sve je to spojeno u jedno. On zabavlja publiku, igra fizički, ima osmeh, uživa u tome. Zato mislim da bi Alkaraz bio favorit."

Kirjos je pronašao slabu tačku mladom Špancu.

"Alkaraz je jednostavno toliko samouvjeren na tom terenu.Kad bih igrao protiv njega na travi, morao bih da imam nevjerovatan servis tog dana. Mislim da svako ko ga pobijedi mora da ima snažan servis."

"Zato vjerujem da se Novak zaista mučio protiv njega prošle godine u finalu, jer nije mogao da osvoji nijedan besplatan poen. Servis je neophodan protiv Alkaraza, ali ponekad ima previše opcija. Volim da kažem da je gotovo previše talentovan i previše dobar", rekao je Australijanac.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!