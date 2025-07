"Sad gledajte kako se budi zvijer": Rodik rekao da Novak od ovog trenutka traži žrtvu na Vimbldonu

Endi Rodik vjeruje da Novak Đoković može u dalju fazu takmičenja na Vimbldonu, jer u Srbinu i dalje "čuči zvijer koju smo toliko puta videli". Kaže da će se sada ta zver probuditi i da od četvrtfinala možemo svašta da očekujemo.

Izvor: MN Press/Youtube/Overheard with Evan Smith/printscreen

Novak Đoković pobijedio je Alksa de Minora i tako se plasirao u četvrtfinale Vimbldona. Najbolji teniser svih vremena, mada u 39. godini i dalje igra na visokom nivou. Primijetio je to i jedan od bivših rivala Srbina Endi Rodik, pa je pred susret sa Flavijem Kabolijem istakao da u olimpijskom šampionu još leži zvijer.

Konstatovao je Rodik da će od Novaka Đokovića zavisti mnogo toga u budućnosti tenisa u podkastu "Quick Served". Nakon toga bivši Srbinov rival dodao je i da to nije samo izraz poštovanja, već predosjećaj koji svi imaju. "Mislim da će Novak imati veliki udio u ovome prije nego što se sve kaže i uradi. Rekao sam to čim je izgubio u Parizu. On to može. To nije odavanje priznanja nekome ko je jednostavno sjajan, to je znak da znamo šta dolazi", istkao je Rodik.

Novakova dominacija toliko dugo je trajala, a njegove pobjede bile su ubjedljive, te se stvarao utisak o svemoćnom igraču. Sada možda teže dolazi do pobjeda, u nekim mečevima, ali njegova dominantna igra i dalje je prepoznatljiva. "Svi su opušteni kada pobjeđuju sa 3:0. Ovo je definitivno drugačija faza u njegovoj karijeri i ovo kažem na najpoštovaniji mogući način. Dugo je imao zaštitne naočare na glavi. Ne znam da li su te zaštitne naočare toliko intenzivne, ali to ne znači da tenis nije prisutan."

Da li se budi "zvijer" u Novaku?

Godine karijere, uspona i padova stvorili su hrabrost kod Novaka Đokovića i to je ono što je Rodik primijetio. Ipak, niko nije nepobjediv, pa i Novak, ali je bivši Srbinov rival objasnio šta šampiona iz Pariza čini tako dobrim: "To ne znači da nema biblioteku misli i da je u stanju da kontroliše ta osjećanja. On zna šta je to. Ne plaši ga centralni teren na Vimbldonu i dalje će pronaći način", bio je jasan Rodik.

Rodik je upozorio da Novak uvijek uspije da pronađe način za pobjedu, čak i kad mu ne ide - zvijer u njemu i dalje živi i vjeruje da će se sada od četvrtfinala probuditi. "Kažem vam, i kada stvari krenu loše, kada je napeto, Novak Đoković će naći motivaciju iz inata. Neće on pričati o snimcima sa TikToka... Sve je to u redu dok je prijateljski, ali Novak je to radio kad se tek pojavio - uključivao je publiku i tražio žrtvu. Nemoj napraviti tu grešku! U njemu čuči zvijer koju smo svi već vidjeli. Kao da kažeš - nemoj čačkati medvjeda, a znaš da dolazi", rekao je Rodik.

"Biće tu neke vatre, jer on u tome uživa. Sam će to stvoriti, samo da bi to iskoristio ako mu zatreba. Ne mogu dovoljno da ga nahvalim. Ne mogu dovoljno da ga pohvalim, stvoriće nešto drugačije, samo da bi to mogao da iskoristi, ako mu zatreba. Tako napreduje", zaključio je Rodik.

Novak može da izjednači rekord sa Rodžerom Federerom

Možda Novak nije sjajno počeo sezonu, ali na svim grend slem turnirima izgledao je sjajno. Na Australijan openu stigao je do polufinala gde je zbog povrede predao meč, potom je na Rolan Gaosu ispao od Janika Siner, takođe u polufinalu. Na prestižnom turniru u Londonu ima priliku da popravi sve učinke sa prethodnih takmičenja i osvajanjem 25. grend slema ujedno i opori Federerov rekord.

Novak Đoković izlazi na teren protiv Flavija Kabolija, a ako bi pobijedio mladog Italijana rival bi mu bio bolji iz meča Janik Siner i Ben Šelton. Eventualna pobjeda u tom duelu odvela bi ga u finale... U slučaju da slavi i u borbi za titulu Novak će imati osam osvojenih Vimbldona - isto koliko i legenda ovog turnira Rodžer Federer.