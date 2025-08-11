logo
"Vidite li sad koga ste doveli": Markus Rašford se već obrukao u dresu Barselone

"Vidite li sad koga ste doveli": Markus Rašford se već obrukao u dresu Barselone

Autor Dragan Šutvić

Autor Dragan Šutvić
0

Pogledajte kako je Markus Rašford promašio prazan gol za Barselonu protiv Koma.

Markus Rašford promašio prazan gol u Barseloni Izvor: Twitter/Mystershirt/Screenshot

Barselona je ovog ljeta iznenadila sve odlukom da dovede Markusa Rašforda, pošto je karijera nekada velikog engleskog talenta u ozbiljnom padu već godinama. Prethodnu polusezonu proveo je na pozajmici u Aston Vili, gdje se nije snašao, a čini se da je za njega sada Barselona i posljednja šansa u karijeri.

Uspio je da postigne do sada jedan gol na pripremama, u pobjedi nad Daeguom (5:0), dok je u susretu protiv Koma (5:0) zabilježio asistenciju, ali i stigao da se obrukao najvećim promašajem ovog ljeta. Pogledajte:


Rašford je dobio loptu u prostor od Lamina Jamala, uspio je da umakne čuvarima, da prevari i golmana, međutim kada je trebalo da pošalje loptu u praznu mrežu - šutirao je pored gola. Uhvatio se za glavu, kao i navijači Barselone, pa nije dugo trebalo da ovaj promašaj postane viralan, kao i da se postavlja pitanje - koga su to oni doveli?

Taj njegov promašaj postao je važniji i od asistencije za Rafinju u 37. minutu, a dodajmo i to da su po dva gola dali Lamin Jamal i Fermin Lopez. I ovoga puta Rašford je igrao kao devetka, na mjestu na kome viđamo Levandovskog.

Vidjećemo koliko će tu imati prilike da igra jer je Poljak i dalje u vrhunskoj formi uprkos godinama.

