Pao je dogovor: Crvenoj zvezdi i do 10 miliona evra, ali bez najboljeg ide u Ligu šampiona

Ako uđe u Ligu šampiona, Crvena zvezda će tamo biti bez Šerifa Endiajea koji bi trebalo da se preseli u Al Džaziru iz Emirata. Za taj transfer će dobiti ogroman novac.

Ubrzo pošto su se pojavile informacije da Šerif Endiaje ima ponude iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, rasvjetljeno je i o kome se to radi. Nezvanično, već je "pao dogovor" između klubova i sa samim igračem, tako da će Šerif Endiaje vrlo brzo postati novi fudbaler Al Džazire, prenosi "Mozzart Sport".

Dobra vijest za Zvezdu je da to "vrlo brzo" neće dok ne završi obaveze u kvalifikacijama za Ligu šampiona, odnosno Šerif Endiaje će sigurno igrati u dvomeču protiv Pafosa. Nakon toga, očekuje se njegova selidba u Emirate.

Crvenoj zvezdi bi trebalo da pripadne između osam i deset miliona evra za Šerifa Endiajea, što je zaista fantastična svota novca ako se zna da je na pragu 30. godine i da mu ugovor ističe narednog ljeta. Ipak, i te kako će boljeti što Zvezda ostaje bez svog najboljeg fudbalera, što neće biti lako nadoknaditi, posebno jer u ovom trenutku i nije planirano novo pojačanje, nego ipak oslanjanje na Bruna Duartea i Marka Arnautovića.

I ranije je uslov za Šerifa Endiajea bio da ostane do kraja kvalifikacija i njegova želja će vjerovatno biti ispoštovana, pošto se i ranije pisalo da je željan promjena nakon dvije godine u Zvezdi, tokom kojih joj je dao apsolutno sve što je mogao.

Počeo je nešto lošije, ali kada je došao Vladan Milojević - prodisao je. Od tri gola za cijelu jesen kod Bahara i natpisa da je promašaj, postao je "fokalna tačka" igre Crvene zvezde i miljenik navijača. Odigrao je 86 utakmica i na njima učestvovao u 50 golova - odnosno dao je 39 i asistirao za još 11.

Zvezda će i zaraditi na Šerifu

Kada je dolazio u Crvenu zvezdu u leto 2023. godine, na kratko je postao i njeno najskuplje pojačanje. Plaćen je 4 miliona evra Adani (ubrzo je milion više koštao Hvang), a iako se činilo da su to bačene pare poslije vrlo neefikasne sezone, sada se čini da će Zvezda zaraditi i više nego duplo na njemu.

