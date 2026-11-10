Tužilaštvo ispituje transfer Filipa Stevanovića iz Partizana u Mančester siti zbog mogućih zloupotreba i prikupljanja dokaza.

Izvor: MN PRESS

Prije nekoliko dana Uprava kriminalističke policije (UKP) je u Humskoj "češljala" knjige povodom transfera Filipa Stevanovića iz Partizana u Mančester siti, a sedam dana kasnije oglasilo se i Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je podnijelo zahtjev za dalje prikupljanje podataka zbog mogućih zloupotreba.

"Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnijelo je Službi za borbu protiv korupcije zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja povodom prijavljenih zloupotreba u vezi sa transferom F. S, fudbalera FK Partizan u Mančester siti. Naime, po zahtjevu VJT u Beogradu 9. novembra 2026. godine dostavljeni su na nadležnost spisi predmeta Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koji je formiran na osnovu elektronskog podneska od 13. jula 2021. godine, u vezi sa pomenutim zloupotrebama", navodi se u saopštenju VJT i dodaje:

"Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je 20. jula 2021. godine podnijelo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja MUP RS PU za grad Beograd, UKP Odjeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta, ali po istom nije postupljeno. Zbog navedenog, VJT u Beogradu je Službi za borbu protiv korupcije naložilo da, pored ostalog, od Odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta preuzme dokumentaciju ukoliko su vršene bilo kakve provjere.

Takođe je naloženo da se provjere navodi iz pomenutog elektronskog podneska, da se obave razgovori sa svim licima koja imaju saznanja ili su učestvovala u transferu, te da se pribavi dokumentacija iz FK Partizan, kao i iz Fudbalskog saveza Srbije koja se odnosi na ovaj transfer.

Pored toga, potrebno je da se utvrdi koliko je FK Partizan imao prihoda od ovog transfera po ugovoru i da li je iznos uplaćen u cijelosti, kao i da se prikupe i druga potrebna obavještenja", zaključuje se u saopštenju.

Šta znamo o Filipu Stevanoviću?

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Doskorašnji fudbaler Lomela iz Belgije u Partizan je došao kao klinac, a prodat je nakon tri seniorske sezone Mančester sitiju za oko 8.000.000 evra. Potpisao je ugovor na četiri i po godine, ali ga je Siti slao na pozajmice u Holandiju i Portugal i na kraju nije odigrao nijedan meč za "građane". Trenutno je bez kluba.

Prema informacijama do kojih je "Sport klub" došao, u pregovorima je učestvovao i nedavno preminuli profesor Pravnog fakulteta Vladimir Vuletić, a u to vrijeme na čelu kluba bili su Miloš Vazura kao direktor i Milorad Vučelić kao predsjednik.

Na kraju je ukupno isplaćeno 6.500.000 evra fiksno, uz milion i po evra na ime bonusa.