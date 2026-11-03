Sve o transferu zbog kog je policija upala u Partizan: Klinac prodat za milione, nikad nije zaigrao za novi klub

UKP je prema navodima "Sport kluba" ušao u Partizan kako bi ispitao transfer Filipa Stevanovića. On je 2020. prodat Mančester sitiju za 8.000.000 evra, a da kasnije nikada nije zaigrao za ovaj klub.

Izvor: MN PRESS

Kako je izvjestio "Sport klub" Uprava kriminalističke policije ušla je u ponedjeljak u Partizan i tražila podatke o prodaji Filipa Stevanovića Mančester sitiju. Odgovorni u Humskoj predali su potrebnu dokumentaciju i za sada se na tome završilo.

Ali šta sve znamo o velikom transferu zbog koga sada UKP ulazi u prostorije u Humskoj, raspituje se i prikuplja potrebnu dokumentaciju?

Ko je Filip Stevanović?

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Filip Stevanović je iz Arilja stigao u Partizan 2011. godine kada je imao samo devet godina. Dugo je bio u omladinskom pogonu, a bez da je igrao za Teleoptik debitovao je 2018. godine kada je zamijenio Đorđa Ivanovića u meču sa Radom. Prvi gol je dao protiv velškog Konahs Kjua u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Bio je U19 i U21 reprezentativac Srbije, a nakon dvije sezone kao starter u Partizanu otišao je u Englesku, tada kao drugi najmlađi strijelac u istoriji kluba. Tada je objavljeno da je prodat za 6,5 miliona evra uz potencijalne bonuse koji će iznositi još 1,5 do 2 miliona.

Potpisao je ugovor do 2025. koji mu je tek nedavno istekao, a u Partizanu je ostao na pozajmici do kraja sezone 2020/21. I tada se znalo da je LIAN Sports grupa Falija Ramadanija posredovala u dogovoru.

Šta je tada objavio Partizan?

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"Partizan ima zadovoljstvo da objavi da je postignut dogovor o transferu Filipa Stevanovića u Mančester siti, u zimskom prelaznom roku 2021. Transfer Filipa Stevanovića u jedan od najvećih evropskih klubova predstavlja značajnu potvrdu dobrog i napornog rada svih struktura kluba", saopštio je FK Partizan.

Oglasio se tada i Filip Stevanović

Izvor: MN PRESS

"Mislim da najviše mogu da napredujem tamo. Fantastično je biti dio jednog takvog velikog kluba kao što je Mančester siti. Idem korak po korak. Uzbuđen sam jer je ovo ispunjenje sna. San mi je bio da igram za tako veliki klub jednog dana i sve ću učiniti da to i uspijem. Gledam svaku utakmicu i pitam se da li je moguće da su tako dobri. Divim se Pepu Gvardioli i biće veliko zadovoljstvo raditi sa njim", rekao je Stevanović.

Šta je javio Mančester siti?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

U trenutku kada je Partizan objavio da je Mančester siti kupio Stevanovića, nije se oglašavao Mančester siti, ali su svi engleski mediji prenijeli tu informaciju. Pisalo se da su ga "oteli" Mančester junajtedu, kao i da je Stevanoviću idol Kristijano Ronaldo. Nije bilo ni promocije u Sitiju, a na kraju nikada nije ni debitovao za klub. Slat je na nekoliko pozajmica, a sada je slobodan igrač.

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