Američki analitičari kritikuju Erona Gordona i ukazuju na njega kao na ključni problem Denver Nagetsa, ističući njegovu nedoslednost u igri i uticaj na Jokića i Mareja.

Izvor: (AP Photo/Kyle Phillips)

Američki novinar Troj Renk kritikovao je saigrače Nikole Jokića i Džamala Mareja - prije svih Erona Gordona (31).

"Nagetsi nigdje neće stići bez trećeg strijelca ekipe. Oporavljeni Aron Gordon, naviknutiji na Denver Kem Džonson i "vječni" Demar Derouzen još nisu pružili bilo kakvu konstantnost. Jokić bi imao tripl-dabl u prosjeku, samo da njegovi saigrači mogu da pogađaju. I Džamal Marej igra najbolji početak sezone u karijeri, i to poslije svoje prve Ol-star sezone. Šta je problem? Svi ostali", tvrdi on.

"Da se sezona završila prošlog četvrtka, Nagetsi bi igrali protiv Oklahome u plej-ofu, a Tanderi imaju opravdanje (za to što su deseti), zato što su im povrijeđeni svi osim Šeja Gildžus-Aleksandera i "Rambla bizona", maskote tima. Za to vrijeme, ambulanta Denver Nagetsa je prazna, ali je ekipi komplikovanije da shvati kako da pogodi od poreskih zakona", dodao je u tekstu u "Denver postu".

U opisanoj situaciji, Adelman je kroz sezonu u važnim trenucima davao loptu Derouzenu, "kralju poludistance". "Ipak, budalasto je da on konstantno bude taj koji će davati iskru ekipi", tvrdi američki novinar.

Zašto Kem Džonson nije Denverovo rješenje?

"Djeluje da ga sputavaju velika očekivanja. Podstaknut je da bude agresivniji, ali to je teško ako se uzme u obzir to kako šutira", objasnio je novinar.

Kameron Džonson ove sezone prosečno postiže 12,4 poena, šutira 46,6 odsto iz igre, a u pobjedi protiv Čikaga bio je precizniji nego nedeljama unazad (4/5 za tri, 6/9 iz igre).

"Njegovi brojevi su užasni, ako se uzme u obzir to koliko otvorenih šuteva imaju svi koji igraju sa Jokićem. A čitavu sliku pogoršava činjenica da Kristijan Braun šutira trojke 35,1 odsto", ukazuje Troj Renk.

Svi znaju da je Gordon problem

U takvoj situaciji, odgovornost pada na Gordona da podrži Jokića i Mareja.

"Svi u Denverovoj organizaciji znaju da je on djelić koji upotpunjava slagalicu. On može da preuzme loptu da odmori Mareja (da li je Tajus Džouns još u timu? Pitam za prijatelja), može da bude dominantan u skoku, da čuva sve protivničke igrače od bekova do centara i sposoban je da pogodi za pobjedu. Problem je što ništa od toga više ne radi redovno"

"Nekada skočni igrač izgleda kao da svako veče gubi bitku sa gravitacijom", tvrdi američki novinar i podsjeća da Gordon prosječno postiže 12,1 poen, što je njegov najslabiji učinak od sezone 2015/16. Krilni centar u pet mečeva nije "dobacio" do dvocifrenog broja poena, a prošle godine je u ovo vrijeme postigao više od 20 poena pet puta u prvih 13 kola.

A ove sezone nijednom nije ubacio 20 poena.

Gordon će zaraditi još 103,9 miliona na osnovu svog ugovora sa Denverom, koji ističe u ljeto 2029. I neizbježno je primijetiti da ubrzano ide ka kraju karijere, iako je tek zagazio u tridesete.