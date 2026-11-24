Barselona se oglasila i potvrdila da Lamin Jamal neće igrati protiv Sabaha zbog lakše povrede.
Fudbaler Barselone Lamin Jamal propustiće zbog povrede utakmicu petog kola Lige šampiona protiv Sabaha, saopštio je španski klub. Dakle, neće biti u mogućnosti da pomogne saigračima u elitnom takmičenju.
U saopštenju se navodi da će Jamal iz predostrožnosti zbog problema sa skočnim zglobom propustiti duel u Ligi šampiona, ali će biti na raspolaganju treneru Barselone Hansiju Fliku za utakmicu protiv Deportiva u španskoj La Ligi. Meč između Sabaha i Barselone igra se u srijedu od 18.45 časova u Bakuu.
Jamal je ove sezone odigrao 1.445 minuta, što je najviše u ekipi Barselone. Imao je 13 golova i 13 asistencija i to pokazuje koliki je njegov značaj za ekipu. Da postoje problemi moglo je da se vidi i kada je propustio meč Španije u Ligi nacija protiv Češke zbog problema sa koljenom.
(Tačno/MONDO)