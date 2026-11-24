Vanja Udovičić, nekadašnji najbolji vaterpolista, otkriva kako je promijenio ime zbog zadirkivanja u školi i fizičkih okršaja.

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski vaterpolista Vanja Udovičić, svojevremeno najbolji igrač svijeta, rođen je kao Franjo i o tome je svojevremeno pričao novinarima hrvatskog "Nacionala".

"Kad sam se rodio, 1982. godine, svi smo bili u ljubavi, a od 1989. braća su počela da se mrze. To mi nije jasno, jednako kao i to kako su se Srbija i Crna Gora odvojile, ako su u jednoj istoj porodici dva brata predstavljala različito. Jedan kao Srbin, drugi kao Crnogorac. Objasnite mi tu izopačenost. Zbog svog imena imao sam problema u školi. Zadirkivali su me, bilo je i fizičkih okršaja, poslije čega su moji roditelji odlučili da me zaštite od svega. Tako sam na prelasku iz osnovne u srednju školu promijenio ime", rekao je Udovičić, u to vrijeme vaterpolista zagrebačke Mladosti.

Udovičić je rođen 1982. godine u Beogradu, u mješovitoj porodici - otac Davor je imao hrvatske i italijanske korijene, a majka Srpkinja. Prema pisanju medija, ime Franjo dobio je po djedu sa očeve strane. Odlukom porodice, nije pod tim imenom napravio jednu od najvećih karijera u istoriji vaterpola - osvojio je srebro na OI 2004, bronzu na OI 2008 i na OI u Londonu 2012.

Uz to, Vanja je bio dvostruki šampion svijeta sa SCG i Srbijom (2005, 2009), šampion Evrope sa SCG i Srbijom (2003, 2006, 2012)... Čak 25 medalja osvojio je sa kapicom reprezentacije, a uz to bio dvostruki šampion Evrope sa najvećim klubom na svijetu, italijanskim Pro Rekom.

O svojim počecima u sportu pričao je u podkastu "Pod kapicom".

"Djeca klicala Milanoviću i Šoštaru - i ja sam"

Izvor: MN PRESS

Zašto je odabrao vaterpolo? Roditelji su insistirali da se Vanja bavi sportom u sklopu šire edukacije - i donijeli apsolutno pravu odluku.

"Zašto vaterpolo? Prvenstveno zbog vode, kao dijete sam bio vezan za vodu, obožavao sam je. Prvi moj kontakt sa treniranjem bilo je plivanje u sadašnjem Zavodu za sport i medicinu sporta, tada lokalnom plivačkom klubu, u jednom bazenu koji je bio, pa moram reći, nereprezentativan, ali dovoljan da poslije tri mjeseca odlučim da pređem u Partizan, jer tada je vaterpolo postao ubjedljivo najpopularniji sport, sa Igorom Milanovićem, Aleksandrom Šoštarom i svim ostalim velikanima vaterpola koji su osvojili i svjetsko i evropsko prvenstvo. Djeca ispred zgrada uzvikivala su njihova imena, među njima i ja."

U Partizan je prvi put kročio i zaplivao u trećem razredu osnovne škole, imao je devet godina.

"Bili su tamo i dan-danas popularni treneri Mirko i Pera, najzaslužniji da smo svi mi ostali u vaterpolu, u Partizanu. Uveli su nas u svijet sporta. Uz to, animirali su i roditelje, pa i njihov odnos prema trenerima govori koliko su emocija, ljubavi i posvećenosti dali svima nama. Poslije šest mjeseci mog boravka u Partizanu nije se ni postavljalo pitanje da promijenim klub."

"Pogledaj sine Dejana Savića, to je pravi sportista"

Izvor: MN PRESS

U Partizanu je stasavao uz Dejana Savića.

"Dejan Savić je kao kapiten VK Partizan dolazio na treninge i srijedom po podne, u jedinom slobodnom popodnevu koje smo imali. Trenirao je svake srijede po podne. Moji roditelji, a prvenstveno moja majka, govorili su mi: 'Pogledaj sine, vidi šta je pravi šampion, vidi šta je pravi sportista. Cijeli tim je slobodan, a on dolazi na trening, u teretanu, skače u vodu, pliva, priča sa igračima... To je odlika pravog šampiona, sportiste i primjer koji moraš da pratiš'."

Kada je ušao u prvi tim i počeo da osvaja trofeje sa Partizanom doživio je i neprijatnost - "skinuta" mu je kapitenska traka i uručena Slavku Gaku.

"Imali smo sjajnu godinu i postao sam kapiten, pa sam smijenjen i traka je otišla Slavku Gaku. I taj momenat mi je pomogao da sazrim preko noći, da postanem svjestan određenih grešaka koje sam pravio iz nedovoljne posvećenosti u nekom segmentu. Sa ove vremenske distance mogu da pričam o tome, da nisam dorastao tom trenutku."

"Ta 2004. mi je rak-rana u reprezentaciji"

U reprezentaciju je ušao 2000. godine - najprije kroz širi spisak i bio je to početak velike karijere, u kojoj je 2004. godine doživio najteži poraz - u finalu Olimpijskih igara od Mađarske. Tada je već bio evropska zvijezda i igrač crnogorskog Jadrana.

"Bio je to značajan period mog života, sazrijevanje preko noći. Bilo je sjajnih rezultata, sjajnih utakmica. Sa Jadranom sam doživio poraz u finalu Lige šampiona od Honveda, u Budimpešti na Margitsigetu. Ta 2004. ostala mi je rak-rana za cijelu vaterpolo karijeru, izgubio sam od Mađara finale LŠ, pa od njih i finale Olimpijskih igara, FINA Kup... Tih godinu dana mađarska reprezentacija postala nam je sinonim kako se boriti protiv sebe samoga i kako pobijediti sebe samog i strahove koje svako od nas nosi."

"Kapiten Srbije u Zagrebu - bilo je mnogo komentara"

Vidi opis Vanja Udovičić rođen kao Franjo: "Zadirkivali me zbog imena, bilo i fizičkih okršaja, pa su roditelji odlučili" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: (AP Photo/Julio Cortez) Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Preko Posilipa i Pro Reka stigao je i u Zagreb - kao kapiten srpske reprezentacije.

"Bilo je dosta komentara, zato što kapiten srpske reprezentacije potpisuje za zagrebačku Mladost i prelazi da igra u Zagrebu za jedan hrvatski tim. Izazivalo je to dosta komentara, dosta je bilo polemika i pričale su se razne priče."

Ipak, Udovičić želi da naglasi da nikada nije doživio neprijatnost.

"Moram da kažem, bez obzira na to što je bilo raznih spekulacija, nijednu neprijatnost nisam imao u te dvije godine u Zagrebu. Štaviše, ljudi iz kluba su se potrudili da se osjetim... Ne mogu da kažem kao u Beogradu, ali da budem u prijatnoj atmosferi i u prijatnom ambijentu, među ljudima koji te poštuju i koji se trude da ti omoguće kvalitetniji i bolji život, što je više moguće."

Udovičić je igrao do 2013, kada je iznenada završio karijeru i postao ministar sporta u vladi Srbije, što je bio od 2013. do 2022. godine.