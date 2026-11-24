Napadač Crvene zvezde Bamba Dijeng nije uspio da se oporavi od povrede.

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Loše vijesti stižu sa Marakane dan pred put na gostovanje Gentu u Konferencijskoj ligi. Napadač crveno-bijelih Bamba Dijeng nije uspio da se oporavi od povrede i ne putuje sa timom u Belgiju, prenio je "Telegraf".

Senegalac se povrijedio tokom utakmice sa Interom Eskaldes, dok je od ranije poznato da Albert Rijera ne može da računa ni na Timija Maksa Elšnika.

Iako je medicinski tim Zvezde uradio sve da oporavi napadača, nisu uspjeli u toj misiji, pošto će Dijeng sačekati sa povratkom na teren. Rijera od klasičnih napadača na raspolaganju ima još Arnautovića koji takođe nije najsvježiji.

On je bio bolestan i tek se u ponedjeljak priključio timskim treninzima, pa će biti zanimljivo koga će Španac "gurnuti u vatru". Za vikend je protiv Radnika tu ulogu preuzeo kapiten Mirko Ivanić, pa ne bi bilo čudo da sličan sastav izvede i na megdan Gentu.

Dijeng je ove sezone najubojitiji Zvezdin igrač, pošto je postigao pet golova na sedam nastupa, a protiv Inter Eskaldesa je odigrao samo 34 minuta, prije nego što se povrijedio.

Crvena zvezda gostuje Gentu u četvrtak 26. novembra, a do zimske pauze ih čekaju još četiri utakmice - protiv Novog Pazara, Železničara, Iberije i Trabzona.