Nigerijski napadač Čukvubuikem Ikvuemesi je prva meta Crvena zvezde u narednom prelaznom roku.

Izvor: Giuseppe Maffia / imago sportfotodienst / Profimedia

Već se priča o potencijalnim zimskim pojačanjima Crvene zvezde, a jedno od njih je i Čukvubuikem Ikvuemesi! Nigerijski fudbaler je sarađivao sa Albertom Rijerom u Celju u sezoni 2022/23, a od 2024. je u belgijskom Levenu odakle Crvena zvezda želi da ga dovede.

Kako navodi "Mocart sport", on je prva želja u prelaznom roku i prva želja za lidera napada Zvezde u narednom periodu. Ovaj 195 centimetara visoki napadač je odigrao samo sedam mečeva za Leven i nije prva opcija u timu koji je 13. na tabeli Pro lige, ali Rijera zna kako da ga iskoristi.

Navodno je španski trener lično garantovao za špica koji je poslije rodne Nigerije i jednog austrijskog niželigaša stigao u Sloveniju. Najbolje je igrao u Krškom i Celju, a kada je otišao u Salernitanu dao je samo jedan gol u Italiji. Leven ga je platio 1.800.000 evra, a na 71 ligaškom meču za sada dao skromnih deset golova.

Trenutno su opcije u napadu Crvene zvezde Marko Arnautović i Bamba Dijeng, ali kako se za sada nisu istakli i imali su problema sa povredama, u špicu su igrali Aleksandar Katai, ali i Mirko Ivanić na prethodnom meču. Čukvubuikem Ikvuemesi je mnogo manje ime od bilo koga od njih, ali izgleda da je Rijeru ubijedio.