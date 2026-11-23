Vladimir Volkov je prvobitnom odlukom pušten, da bi poslije toga Nenad Stefanović naredio hitno hapšenje.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Pripadnici Interventne jedinice 92 su u nedjelju priveli bivšeg fudbalera Partizana i banjalučkog Borca Vladimira Volkova (40) sa još dvije osobe S.R. (28) I A.Đ. (36) jer je u njegovom automobilu pronađeno nelegalno oružje. Međutim, dan kasnije došlo je do dvostrukog preokreta u tom slučaju.

Prema informacijama "Telegrafa" Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Dragan Danilović je sinoć odlučio da ne odredi zadržavanje niti hapšenje trojice osumnjičenih koji su bili u automobilu u kom je pronađen pištolj sa izbrušenim serijskim brojem.

Vidi opis Preokret u slučaju bivšeg fudbalera Borca Vladimira Volkova: Jedan tužilac ga pustio, drugi naredio hitno hapšenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Međutim, čim je čuo za tu odluku glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) Nenad Stefanović je reagovao i naredio hitno hapšenje Volkova i svih osoba koja su sa njim bila u automobilu.

Na ovaj način je poništena prvobitna odluka o puštanju i naloženo je hitno hapšenje i privođenje na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf/MONDO)

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