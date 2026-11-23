Đoan Penjaroja može da računa na Luku Vildozu u narednom meču protiv Dubaija.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Dubai u ABA ligi, ali to je bio samo prvi od dva vezana susreta ova dva tima. Naredni meč je na programu u srijedu od 17 sati, a Đoan Penjaroja je napokon dobio dobre vijesti – moći će da računa na Luku Vildozu, izvještava Meridian sport.

Bile su sjajne vijesti kad smo vidjeli Dereka Vilisa kako se zagrijava za meč protiv jednog od najboljih timova u Evroligi. Međutim, harizmatični Vilis ipak neće biti dio tima u 14. kolu Evrolige, ali zato iskusni Luka Vildoza hoće. Argentinac je posljednji meč odigrao protiv Valensije, a onda nije bio u sastavu za Bešiktaš, a potom ni za Dubai u regionalnom takmičenju.

Vidi opis Luka Vildoza spreman za Dubai, ali trojica nedostaju Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Vildoza je jedina dobra vijest za Đoana Penjaroju i Partizan, pošto je Itanu Tompsonu potrebno još odmora kako bi bio spreman da poslije nezgodnog pada na kuk spremno nastavi sezonu. Kad je u pitanju Lamar Stivens, i on neće krenuti na put sa timom, pošto je još potrebno vremena da zacijeli list koji je nedavno povrijedio.

Šta očekuje Partizan?

Veliki problem za Đoana Penjaroju i Partizan jeste činjenica da gostuju Dubaiju i to bez igrača koji su nedavno počeli da hvataju sjajan igrački ritam. Tompson je napokon "proradio" izvan linije 6,75, Lamar Stivens je u međuvremenu bio igrač koji je mijenjao tok i energiju tima, pa je više nego jasno da izostaju dvojica važnih igrača.

Svemu tome možemo dodati i da je Dubai svega dva puta poražen na domaćem terenu i da je trenutno na diobi trećeg mjesta sa Panatinaikosom, pošto ova dva tima imaju skor 9-4. Ipak, Partizan vođen Karlikom Džounsom, uz dobro šutersko veče Alesandra Pajole i borbenost Tonje Džekirija, ali i povratak Kevarijusa Hejsa, i te kako ima šta da traži u 14. kolu Evrolige.

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(MONDO)