Partizan pobijedio Dubai odbranivši se u posljednjem napadu!

Izvor: MN PRESS

Partizan je u dramatičnom derbiju ABA lige pobijedio Dubai - 78:76. Meč je odlučio posljednji napad, u kojem su se crno-bijeli odbranili u situaciji u kojoj je gostujući tim u Beogradskoj areni imao šansu da pobijedi. Lopta je očekivano došla u ruke prvog napadača šampiona ABA lige, Dvejna Bejkona, on je kružio po perimetru i pokušao da pogodi težak šut za tri poena. Promašio je i počelo je slavlje igrača i navijača crno-bijelih (4.224 u hali), poslije borbenog derbija.

Crno-bijeli su u potpuno ravnopravnoj utakmici nanijeli gostu prvi ovosezonski poraz u regionalnom takmičenju, pa sada oba tima imaju skor 7-1. Partizan su do trijumfa predvodili neuništivi Karlik Džouns sa 17 poena i pet asistencija za 23 i po minuta u igri. Nezadrživi plejmejker je u jednom trenutku osjetio bol u nozi i imao problem pri hodu, ali ga to nije spriječilo da odigra jako bitnu ulogu u završnici.

Najbolji igrač Partizana je u posljednjem napadu iznudio faul i imao dva slobodna bacanja da poveća razliku na tri poena u korist crno-bijelih, ali je promašio drugo i ušlo se u dramatične posljednje sekunde. Taj promašaj nije i ne može umanjiti sve dobro što je plejmejker iz Južnog Sudana i ovog puta uradio, iako je počeo meč kao rezervista. Više vremena na terenu od njega proveo je samo Mario Nakić (24 i po minuta) i odigrao je jednu od najboljih i najzrelijih partija u svom dvogodišnjem boravku u Humskoj. Sin Partizanove legende Iva Nakića ubacio je osam jako bitnih poena, uključujući i trojku u poslednjoj četvrtini koja je dala dodatno gorivo i igračima i navijačima Partizana.

Dvocifreni učinak u napadu imao je i Kris Silva (12 poena), a poentirali su svi igrači crno-bijelih koje je trener Đoan Penjaroja slao na teren. Pred njima je sada novi duel baš protiv Dubaija u srijedu 25. novembra, ali ovog puta u Evroligi.

U ekipi Ćavija Paskvala ove nedeljne večeri najefikasniji su bili Mfiondu Kabengele sa 15 poena, kao i Filip Petrušev i Eli Okobo (12), koji je i zakuvao završnicu, spriječivši Partizan da se odlijepi poslije Nakićeve trojke za 73:67 na pet minuta do kraja.

Partizan: Olmen 7 (2/4 za tri), Džouns 17 (5 as), Nakić 8 (2/5 za tri, 7 as), Frenks 5, Tanasković 5, Rivs 6, Lakić 3, Džekiri 6 (4 ukradene), Silva 12, Vilis, Pajola 7, Lovernj 2.

Dubai: Okobo 12, Dangubić 3, Bejkon 7, Blosomgejm 4, Minc, Uertas 10 (6 as), Kabengele 15, Dijakite 2, Šengelija, Rajt 11, Petrušev 12 (10 sk), Vokap