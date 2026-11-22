Vojvodina je briljirala u Šapcu, pobijedivši Mačvu 5:1, dok je sudija Jovanović napustio teren zbog povrede tokom utakmice.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbaleri Vojvodine odigrali su najubjedljiviji meč ove jeseni, jer su pobijedili Mačvu u Šapcu 5:1, golovima Ifeta Đakovca (6'), Nardina Mulahusejnovića (11', 51'), Lazara Ranđelovića (47') i kapitena Dejana Zukića (49'). Na taj način, ekipa Marka Savića se poslije pauze oporavila od poraza od Zvezde u derbiju na Karađorđu u prošlom kolu, kao i od šokantne eliminacije iz Kupa od Slovena iz Rume.

Uz raspucanu partiju Novosađana, utakmicu je obilježila i neprijatna situacija u 39. minutu, kad je najbolji srpski arbitar Srđan Jovanović (40) tražio da napusti teren zbog povrede, a zamijenio ga je Novak Simović, do tada četvrti sudija.

Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte 00:53 Srđan Jovanović se povredio na utakmici Mačva Vojvodina Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Vojvodina će do kraja jesenjeg dijela sezone gostovati Radniku u Surdulici 28. novembra i dočekaće Novi Pazar 6. decembra.

Mačva: Jovanović, Ilić, Vraštanović, Vidakov (od 54. Delibašić), Lainović, Ristivojević, Đurić, Drezgić (od 54. Terzić), Pejović, Knežević, Čolović.

Vojvodina: Rosić, Nikolić, Mašović, Suč (od 74. Lukas Baros), Sukačev, Petrović, Zukić, Đakovac (od 68. Veličković), Ranđelović (od 68. Vukanović), Kolarević (od 55. Milovanović), Mulahusejnović (od 55. Stanisavljević).