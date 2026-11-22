U finalu 33. Kupa Republike Srpske za odbojkaše, Modriča Novoprom savladala Tempo iz Ražljeva 3:2.

Izvor: Youtube/Adriatic Sport

Odbojkaši Modriče Novoprom osvojili su deseti trofej u Kupu Republike Srpske.

U finalu 33. Kupa RS, odigranom u Modriči, savladali su Tempo iz Ražljeva rezultatom 3:2. Po setovima je bilo 25:22, 25:23, 21:25, 21:25 i 15:9.

Bila je to sjajna utakmica, koja je odlučena tek nakon pet setova. Iako su gosti u ovaj susret ušli kao blagi favoriti, nisu uspjeli da se domognu prvog trofeja u kup takmičenju. S druge strane, mladi tim koji s klupe vodi nekadašnji prvotimac Modriče Dragan Blagojević odigrao je sjajno, te uprkos padu u igru, stigao do slavlja.

Tokom cijelog prvog seta Modričani su imali prednost, a prvi dio meča pripapao je domaćim odbojkašima - 25:22.

I u drugom setu odbojkaši iz Modriče bili su bolji. Vodili su 22:19, serijom 4:0 stigli gosti su došli do preokreta i vođstva, ali su Modričani ipak bili prisebniji u završnici i slavili 25:23.

Nije drugi izgubljen set poljuljao goste, pa su u trećem krenuli bolje. Poveli su 5:1, ali su se domaći probudili i izjednačili na 11:11. Ipak, krenula je nova serija Brčaka, ovaj put 3:0, ali mladi tim domaćina nije se predavao. Iako su gosti imali dva do tri poena prednosti, prišli su Modričani na 21:22, ali to je bilo dovoljno. Treći set pripao je timu iz Ražljeva - 21:25.

Razigrali su se Brčaci nakon osvojenog seta, pa su u četvrtom brzo stigli do 15:10 i tu prednost održali do kraja seta. Nakon veoma lakih i ubjedljivih 25:19, izjednačili su na 2:2 i ušlo se u peti, odlučujući set.

Tu je viđena bolja igra Modriče i vođstvo 8:4 pred promjenu strana, zatim 9:4, a onda dva vezana poena Brčaka i morali su Modričani tajm-autom da pokušaju da prekinu nalet rivala. Uspjeli su, pa je nakon 12:, bilo jasno da gosti neće moći da se vrate. Završeno je ubjedljivo 15:9 i trofej je ostao u Modriči.

Izvor: Promo/OK Modriča Novoprom

Bio je ovo deseti pehar za modrički klub u Kupu Republike Srpske, gdje je rekorder i dalje Mladost iz Brčkog sa 11 trofeja.

Modriča Novoprom je do finala eliminisala Maglić (3:1) i Ljubinje (3:1), dok je Tempo do meča za trofej stigao bez izgubljenog seta. U četvrtfinalu su Brčaci bili bolji od Gacka 3:0, a maksimalnim rezultatom savladali su i banjalučki Borac u polufinalu.

Modričani su se tako revanširali Brčacima za nedavni poraz u prvenstvu, kada je bilo 3:1 za Tempo.