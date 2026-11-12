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Maja Ognjenović: "Narod u Srbiji zaslužuje da živi dobro i normalno"

Maja Ognjenović: "Narod u Srbiji zaslužuje da živi dobro i normalno"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Maja Ognjenović se oglasila o političkim promjenama u Srbiji i istakla da narod zaslužuje bolje uslove života.

Maja Ognjenović narod u Srbiji zaslužuje da živi bolje Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Legendarna srpska odbojkašica Maja Ognjenović oglasila se poslije političkih promjena u Srbiji i ubjedljive pobjede Studentske liste na nedavnim parlamentarnim izborima. U razgovoru za "Sport Klub", Maja Ognjenović je pozdravila ove promjene i izrazila je nadu da će situacija u državi biti bolja.

"Smatram da narod u Srbiji zaslužuje da živi dobro i normalno!", rekla je Maja Ognjenović i prisjetila se nedavnog prijema kod doskorašnjeg predsjednika države Aleksandra Vučića.

"Da li sam se osjećala dobro? Ne, naprotiv, loše sam se osjećala!Nisam voljela što se tako završilo i što je zbog toga pala u sjenku i naša medalja. Imala sam u ta dva dana, dva gostovanja, na jednom podkastu i u emisiji 'Ćao, Nevena' i nije mi bilo nimalo prijatno. Jedno 10-15 dana bila sam u nekim bezveze razmišljanjima ovdje u Italiji", dodala je ona.

Do kada će Maja Ognjenović igrati?

Izvor: MN PRESS

Iako ima 42 godine, Maja Ognjenović i dalje ne odustaje od odbojke i planira i dalje da igra, dok još pokušava da pronađe svoju "ulogu" poslije karijere. Kako kaže, zahvalna je Bogu što je tijelo i dalje služi.

"Šta razmišljam? Uobičajeno, da li bih još, ili ne bih, da li je kraj, ili nije kraj, već po koji put?Iskreno, ranije, u ovo doba sezone već bih znala šta mi je činiti za narednu, a sada nemam nikakvih planova. U stvari, trenutno mi je manje strašno kad pomislim na kraj, nego što je to bilo prethodnih godina. Vjerovatno će sve zavisiti od nekog mog osjećaja u maju, možda i od sezone, možda i od neke ponude?!", rekla je Ognjenovićeva.

Reprezentacija?

Srbija je na žrijebu za Svjetsko prvenstvo 2027. godine dobila grupu u kojoj su domaćin Kanada, Ukrajina i Kamerun, dalje prolaze dvije najbolje ekipe, a Maja Ognjenović ističe da to ne dolazi u pitanje. U četvrtfinalu su mogući rivali Turska, Japan ili Rusija, čiji povratak na veliku scenu pozdravlja, dok joj se ne sviđaju nove promjene u FIVB kalendaru - ubuduće će se igrati u zimskim mjesecima.

"Kao kapiten tima, dobila sam obavještenje iz Federacije i Udruženja ligaša da se pokreće akcija protiv prijedloga FIVB, pod nazivom nema klubova - nema igrača - nema odbojke'. Tu informaciju sam proslijedila svim djevojkama unutar tima. A lično, mislim da se i dalje niko ne bavi igračima i igračicama, već je samo bitno pronaći način da se uzme novac, nauštrb zdravlja sportista. Razgovarala sam i sa Andreom Lekić, jer su u rukometu velika takmičenja već dugi niz godina baš u januaru. I iz tog razgovora shvatila sam da se malo pažnje poklanja igračima, klubovima, pa čak i trenerima koji rade i u klubu i u nekom nacionalnom timu. Da zaključim, za mene je januarski termin Svjetskog prvenstva katastrofa", rekla je ona.

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Maja Ognjenović Odbojka

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