"Volim da gledam košarku": Da li Tijana Bošković navija za Partizan ili Crvenu zvezdu?

Tijana Bošković pričala je o mnogim odbojkašikim temama, ali se dotakla i teme košarke i srpskih klubova.

Izvor: MN PRESS

Tijana Bošković (29) je osvojila Superkup Turske sa Vakifbankom, srušen je Ezačibaši, uz odličnu partiju srpske odbojkašice. Poslije velikog uspjeha je dala opširan intervju u kom je pričala o odbojci najviše, ali se dotakla i košarke i Evrolige.

"Sjajan je osjećaj kada sezonu počnete osvajanjem trofeja, daje to dodatnu motivaciju da tako nastavimo. Imamo priliku da uzmemo još četiri pehara i srećni smo zbog toga. Znamo da neće biti lako, ali je na nama da uradimo sve što možemo kako bismo ostvarili dobre rezultate", rekla je Tijana.

Smatraju Srpkinju jednom od najboljih na svijetu. Da li joj to stvara dodatni pritisak?

"Pokušavam da ne razmišljam previše o tome. Hoću samo da dam sve od sebe kada god imam priliku za to. Svako može da napreduje, pa tako i ja. Moram da nastavim da se usavršavam. Tako razmišljam i trudim se da budem bolja iz dana u dan. Što se života u Istanbulu tiče, voljela bih da živim negdje blizu mora, na obali. Možda bih išla i na neku vožnju trajektom. U Istanbulu ima mnogo lijepih kafića i restorana, ali bih definitivno voljela da živim negdje blizu mora."

"Navijam za Partizan i Zvezdu"

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Jedno od pitanja koje nije bilo vezano za odbojku je bilo koji još sport voli da gleda. Njen odgovor će definitivno da privuče pažnju "vječitih".

"Volim da gledam košarku, posebno Evroligu. Naravno, navijam za srpske klubove, za Partizan i Crvenu zvezdu. Kada god igraju u Istanbulu, ako sam u prilici, trudim se da odem na utakmicu da ih gledam i da im pružim podršku", zaključila je Tijana Bošković.

Podsjećanja radi, srpska odbojkašica je provela četiri godine u Partizanu (od 2011. do 2015. godine), pa je jasno za koga navija i koji klub joj je u srcu.