Tijana i Zoran odmah skinuli medalje: Najemotivniji trenutak sa dodjele

Selektor i najbolja srpska igračica su načinili gest vrijedan divljenja. Medalje će sijati oko vrata djevojaka koje nisu bile u timu, ali su svim snagama bile uz reprezentaciju.

Izvor: Instagram/ossrb

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije ponovo se okitila medaljom sa Evropskog prvenstva, a koliko je ovaj turnir bio emotivan za sve devojke, govore scene sa dodjele. Tim nije otišao komplentan na evropsku smotru, da bi tokom turnira ostali bez još dvije važne igračice. Minja Osmajić je doživjela tešku povredu pred meč sa Hrvaticama i nije mogla da nastavi takmičenje, ali je ostala do kraja da bodri saigračice.

Koliko je bila važan dio ekipe i kakva je atmosfera u svlačionici, govori i gest najbolje odbojkašice svijeta, Tijanje Bošković. Ona je odmah skinula svoju medalju i stavila je oko Minjinog vrata.

Isto je uradio i selektor Zoran Terzić koji je svoje odličje poklonio Nađi Antonović, mladoj nadi srpske odbojke, koja je cijelo ljeto posvetila Srbiji i odigrala sjajne partije u Ligi nacija.

Najbolja odbojkašica svijeta Tijana Bošković je silno želela zlato, ali nije mogla da sakrije emocije poslije osvajanja novog odličja sa Srbijom. Posebno je ponosna na mlađe saigračice, što je pokazala ovim gestom.

"Složila bih se da ova medalja ima veliku težinu, stvarno. Nakon prošle godine, kada nismo uspjele da napravimo neki rezultat, i 2024. godine, vratiti se na postolje svakako je velika stvar. Posebno sa ekipom koja nije kao što je bila ranije, u smislu da sada imamo igračice koje nisu već iskusile ovu atmosferu. Stvarno sam ponosna, posebno na mlađe djevojke, na način na koji su danas stale na teren i odigrale. Poslije jučerašnje utakmice i vrlo loše igre nije bilo lako pronaći našu igru i ritam. Tako da, stvarno, svaka čast svima. Presrećne smo što takmičenje završavamo pobedom“, poručila je poslije pobjede protiv Poljske Tijana Bošković.