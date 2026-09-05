Tijana Bošković pošla od sebe i od svog lošeg nastupa u porazu u Turskoj.

Izvor: Odbojkaški savez Srbije

Najbolja srpska odbojkašica Tijana Bošković (29) govorila je u subotu u Istanbulu i o svom lošem nastupu u porazu od Turske u polufinalu Evropskog prvenstva.

Srbija je odigrala jako slab meč protiv domaćina turnira i nije imala šansu da se plasira u finale Evropskog prvenstva u Istanbulu. Izgubila je 0:3 u setovima i to na takav način da ni na trenutak nije bila ravnopravan rival Turkinjama. To je poslije meča priznala i najbolja igračica srpskog tima.

"Nažalost, rezultat je bio u skladu sa igrom koju smo prikazali. Sva tri seta smo izgubili 25:20 i ne znam iskreno ni kako smo tih 20 poena osvojili. Nije bilo dobro, naravno, žao mi je prije svega jer znam da su želja i motivacija bili ogromni. Nema veće časti i motivacije nego igrati polufinale za svoju zemlju. Jednostavno, ništa nije funkcionisalo, šta god da smo htjeli da pokažemo na terenu", rekla je Tijana Bošković.

"Ja prva nisam bila na nivou"

Vidi opis "Ne znam ni kako smo tih 20 poena osvojili": Tijana Bošković kritikuje i sama sebe zbog poraza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Cemal Yurttas / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Berk Yoleri / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Pošla je Tijana od sebe i svog lošeg nastupa.

"Prvenstveno ja nisam bila na svom nivou, a poslije toga i cijela ekipa. Ali sutra je najvažnija utakmica za nas na turniru - borba za medalju. Bez obzira na to da li će biti Poljska ili Italija, moramo da se oporavimo, da zaboravimo današnji meč koliko je to moguće i da pokušamo da osvojimo medalju", kazala je Tijana Bošković.

Pred Srbijom je posljednji meč na turniru - u nedjelju od 15 časova u borbi za treće mjesto protiv poraženog iz susreta Italija - Poljska.