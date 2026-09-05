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Srbija oštećena u polufinalu Evropskog prvenstva!

Srbija oštećena u polufinalu Evropskog prvenstva!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Odbojkašice Srbije su oštećene nakon smeča Tijane Bošković na startu drugog seta u polufinalu Evropskog prvenstva u Turskoj.

Odbojkašice Srbije oštećene u polufinalu Evropskog prvenstva Izvor: arena 1 premium

Srbija je izgubila prvi set meča polufinala Evropskog prvenstva protiv Turske, a onda je oštećena u trećem poenu drugog seta. Sudija iz Grčke Teodora Kirijopulu "pokrila" je svoju grešku u procjeni tako što je srpskom selektoru Zoranu Terziću vratila čelendž, ali je Srbiji uzet poen. A šta se desilo?

Dobila je loptu na smeč Tijana Bošković, ali je bila jako daleko od mreže i spojen joj je blok. Ipak djelovalo je sudiji Kirjopulu da turski blok nije dirao loptu i odmah je dosudila poen za Tursku.

Morala je da sačeka Grkinja da lopta padne, ali to nije uradila. Kada je vidjela da je turski blok pipao loptu, riješila je da ipak dodijeli poen Turskoj, ali kao kompenzaciju je vratila čelendž Zoranu Terziću jer je on bio u pravu. Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte

01:58
Sudije oštetile Srbiju
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

Srpske odbojkašice su se odmah digle i riješile da protestuju, sa njima zajedno se bunio i Zoran Terzić, ali čak ni sudija na parketu Rakel Portela nije reagovala i uzet je poen Srbiji.

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Tagovi

Odbojka Srbija Turska odbojkašice

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