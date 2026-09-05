Srbija - Turska, jer su Turkinje same tražile: Odabrale mjesto i vrijeme, neka bude polufinale za pamćenje

Odbojkašice Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu igraju protiv domaćina, selekcije Turske. Nastupaju u čudnom terminu, u subotu od 15 časova, a pogotovo poslije "čudnog" poraza Turkinja u grupnoj fazi. Sve to je bio uvod u veliki derbi u "Sinan Erdemu".

Izvor: EPA/OLIVIER MATTHYS/Yagiz Gurtug / imago sportfotodienst / Profimedia

Odbojkašice Srbije u subotu od 15 časova igraju protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu. Igra se tamo gdje su Turkinje htjele, u "Sinan Erdem" dvorani, u kojoj su domaćin turnira. Dalje, igra se kada su htjele, u neobičnih tri sata popodne. I neizbježno je da primijetimo - igra se jer su Turkinje baš ovaj meč htjele.

Nemoguće je dokazati da su Turkinje u uvodnoj fazi turnira namjerno izgubile od Poljske (2:3) i da su pustile utakmicu da bi "odabrale" put ka finalu koji ne vodi ka Italiji, svjetskom i olimpijskom prvaku, već baš ka Srbiji, evropskom vicešampionu.

Mnoga su bila predviđanja (i ostvarena su, što je zanimljivo), ali time se očigledno više bavio današnji rival našeg tima. Srpkinje su za to vrijeme pobjeđivale redom i kada nisu morale, nastavile istorijski niz uzastopnih plasmana u polufinale i može se reći - potpuno spremne dočekale subotnji duel protiv Turske.

Iza Srbije su pobjede u Brnu u Češkoj protiv Austrije (3:0), Češke (3:1), Bugarske (3:0), Grčke (3:0) i Ukrajine (3:0) u grupnoj fazi, pa i protiv Hrvatske (3:1) i Grčke (3:0) u eliminacijama. U četvrtak su doputovale u Istanbul, u petak su sprovele posljednje pripreme za Tursku i u subotu će zaigrati u reprizi finala Evropskog prvenstva iz 2023. godine.

Tada je naš tim bez selektora Zorana Terzića nastavio spektakularan niz osvajanja medalja, ali je u finalu ipak morao da pruži ruku i čestita timu koji su i tada predvodile Melisa Vargas, Hande Baladin, kapiten Eda Erdem i druge zvijezde turskog prvenstva i svjetske odbojke.

Zašto Turkinje neće da se sretnu sa Italijom?

Godinu poslije toga, u Parizu 2024. je Srbija stala u četvrtfinalu OI protiv Italije, koja je na putu ka finalu pobijedila Tursku u polufinalu, pa i u finalu protiv Amerike bez izgubljenog seta osvojila zlato. Poraz od Italije dogodio se Turskoj i godinu kasnije, u finalu Svjetskog prvenstva (2:3) i vjerovatno je uticao i na parove današnjeg polufinala EP u Istanbulu.

U svakom slučaju, pretpostavka je da Turkinje imaju svoju unaprijed pripremljenu računicu kako da brane zlato iz 2023. Imaju svoj jasan plan i Italijanke, motivisane da objedine sve titule. Naravno da i Poljska želi prvu medalju na EP od 2009. Ali svi dobro znaju da jedna od najvećih odbojkaških sila 21. vijeka i na ovom turniru nosi srpsku trobojku na dresu i da se i ona i te kako pita.

Srpske odbojkašice niko ne smije da potcijeni

I zato niko neće ni pomisliti da otpiše Srbiju - jer imamo tri zlata, tri srebra i jednu bronzu u posljednjih 25 godina, jer imamo Tijanu Bošković (29) u najboljim godinama, neponovljivu Maju Ognjenović na mjestu tehničara, jer imamo sadašnjost i budućnost u Heni Kurtagić (22), Aleksandri Uzelac (22)... Jer Srbija raspolaže sa igračicama koje talentom mogu da zaprijete bilo kom timu. I vjerovatno najznačajnije - jer je na čelu srpskog projekta Zoran Terzić, tvorac moćne srpske reprezentacije koji i ovog ljeta gleda i na sadašnjost i na budućnost.

"Nadam se da će naše igračice, kao i nebrojeno puta do sada, uspjeti da dobiju ovu utakmicu, vrlo važnu za nas. Ne samo zbog medalje za nas na Evropskom prvenstvu, već i zbog zamajca za sljedeće godine", rekao je tvorac svih srpskih uspjeha i pobjeda u skoro četvrt vijeka.

Srbija, kao i uvijek, vjeruje u Terzića i u odbojkašice - neka padne Turska.

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