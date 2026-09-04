Legendarna srpska odbojkašica spremna za jedan od potencijalno većih mečeva svoje reprezentativne karijere, Turska - Srbija

Izvor: MN PRESS

Tehničar i lider reprezentacije Srbije Maja Ognjenović odigrala je mnogo velikih mečeva u karijeri, a subotnji spektakl protiv Turske definitivno ulazi u tu grupu.

Pozornica ne može biti veća - polufinale Evropskog prvenstva u Turskoj, protiv domaćina, u punoj dvorani "Sinan Erdem".

"Ovo je dio takmičenja koji smo svi željno iščekivali, imajući u vidu da smo u grupi imali, moram priznati, možda malo lakše protivnike nego na prethodnim evropskim prvenstvima. Cilj nam je bio da dođemo u Istanbul i da budemo među četiri najbolje ekipe na EP, što je istorija koju ponavljamo od 2007. godine", rekla je Maja Ognjenović dan pred subotnje finale od 15 časova.

Govorila je o kvalitetima protivničkog tima, predvođenog Kubankom Melisom Vargas (26) koja je 2021. godine postala Turkinja. Isto tako, naglasila je Maja, odbojkašice Srbije ne bi smjele da zaborave ni sopstvene kvalitete.

"Igrati protiv Turske u Turskoj biće vrlo uzbudljivo i izazovno. Pritisak će biti podjednak na obje strane, one imaju tim koji zavisi umnogome od Melise Vargas, imaju sjajan tim, osvojili su Ligu nacija, tim su za poštovanje, ali ne smijemo zaboraviti ni ono što nas krasi i što mi nosimo, timski duh, energiju koju imamo i igračice koje su u punoj snazi. Nadam se dobroj i kvalitetnoj odbojci i još jednom finalu."

"15.000 protiv vas, nije jednostavno"

Vidi opis Maja Ognjenović: "Oni su Turska i imaju Melisu Vargas, ali da ne zaboravimo ko smo mi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: sportpix / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Aleksandar Dimitrijevic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Šta bi rekla mlađim igračicama pred meč?

"Mislim da je najvažnije da uđemo u meč rasterećene, kako mlađe tako i mi iskusnije igračice. Nije jednostavno igrati u hali u kojoj 10 ili 15 hiljada navija za domaći tim, da ne kažem protiv vas. Lično mi ta doza pritiska i atmosfere prija i daje mi dodatni motiv da pobijedim. Juče sam razgovarala sa nekolicinom njih kad smo došli, vidim da su izuzetno motivisane, nadam se da treme neće biti. Neki pozitivan strah svakako očekujem, vjerujem da će svaka od nas to imati u određenim trenucima, ali to po meni samo treba da nam da dodatnu snagu. Igrali smo nebrojene, važne utakmice, pobjeđivali i gubili, ali nadam se da ćemo imati pozitivan ishod sutra popodne", poruka je velike Maje Ognjenović, osvajačice čak šest medalja sa evropskih prvenstava.