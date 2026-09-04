Miljković ulagao u nekretnine, zlato, naftu, restorane... "Uvijek sam želio da to prvi iskusim, najvažnija je edukacija"

Bivši srpski odbojkaš je na Adria sports konferenciji govorio o ulaganjima novca koji je zaradio tokom karijere.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Proslavljeni srpski odbojkaš Ivan Miljković završio je igračku karijeru 2017. godine.

Istovremeno je odlučio da se, u 38. godini, vratio u fakultetske klupe, a na Adria sports konferenciji u Banjaluci, koja je održana u srijedu i četvrtak, govorio je i o ulaganjima zarađenog novca tokom karijere.

Nekadašnji reprezentativac Srbije objavio je početkom ove godine knjigu pod nazivom "Prvaci na terenu, šampioni u finansijama". Radi se, naime, o praktičnom finansijskom priručniku namijenjen prvenstveno mladim sportistima, njihovim roditeljima i menadžerima. Nastala je iz Miljkovićevog ličnog iskustva i realnih situacija kroz koje prolaze profesionalni sportisti kada se suoče sa brzim prilivom novca, ali i sa neizbježnim završetkom sportske karijere.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Ja sam već poslije desetak godina uspio da napravim pasivni prihod i stvorio sebi i porodici mogućnost da živim istim stilom života kao što sam živio tokom karijere. Uvijek sam bio taj koji je želio to prvi da iskusi. Lično sam ulagao u mnoge stvari, počev od nekretnina, pa berza, nafta, zlato, restorani, kafići, kriptovalute i mnoge druge stvari, da bih uopšte imao ličnog iskustva kako bih nekome to mogao da prenesem, da mu kažem: 'Nemoj', ili ako već zaista to želiš, da probaš na ovaj ili onaj način", ističe bivši odbojkaš i nastavlja:

"Jednostavno, puno sportista misli da je novac koji su zaradili jedna od najvrednijih stvari koju na kraju karijere neko posjeduje. U tom trenutku, zaista, mladi sportista novac, odnosno keš, vidi kao nešto najvrednije i najtraženije na tržištu. Međutim, sa druge strane, onog trenutka kada bi oni htjeli da ulože to negdje, smatraju da bi ta stvar koja im se ponudi trebalo da bude bezrizična, odnosno sa jako malim rizikom. Sa druge strane, niko ne razmišlja o tome koliko smo mi sportisti rizikovali tokom perioda pripreme za tu profesionalnu karijeru, gdje se moglo desiti ili jedno ili drugo. Sportisti, iskreno vjerujem, treba da budu svjesni rizika koji svako ulaganje vuče sa sobom. Zaista vjerujem da je edukacija nešto što svaki sportista može da dozvoli sebi, pogotovo u današnje vrijeme interneta i društvenih mreža. Sa druge strane, pored edukacije, naravno da je tu i savketovanje ljudi koji se nalaze oko njih — odnosno odabir pravih ljudi koji će ih zaista savjetovati i koji će im na neki način govoriti da ne 'stavljaju sva jaja u jednu korpu'."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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