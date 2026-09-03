Svetislav Pešić se prisjetio 2002. i svjetske titule u Indijanapolisu: "Bio bih 'siromašan' da nisam doživio taj doček!"

Srpska košarka od 2002. godine čeka zlato sa velikih takmičenja. O tom ogromnom uspjehu govorio je i Svetislav Pešić na Adria sports konferenciji u Banjaluci.

Izvor: Steve C. MITCHELL / AFP / Profimedia

Svetislav Pešić povukao se sa mjesta selektora Srbije nakon neuspjeha na Eurobasketu, na kojem je zauzeto 10. mjesto.

Prethodno je pod njegovim vođstvom srpski nacionalni tim osvojio srebro na prvenstvu svijeta na Filipinima 2023. godine, ali i bronzano odlčje na Olimpijskim igrama u Parizu godinu dana kasnije. Bio je to Pešićev drugi mandat na klupi državnog tima, započevši ga 2021. godine. Prvi je trajao tokom 2001. i 2002. godine, kada je tadašnja reprezentacija SR Jugoslavije ostvarila najveće košarkaške uspjehe u ovom vijeku.

Generacija čiji su članovi bili Peđa Stojaković, Vlade Divac, Dejan Bodiroga, Milan Gurović... uspjela je 2001. godine da se okiti zlatom na evro-smotri u Turskoj. U ljeto naredne godine u Indijanapolisu pokorena je planeta, nakon što je u četvrtfinalu savladana domaća selekcija SAD, a potom u borbi za trofej i tim Argentine, predvođen legendarnim Manuom Đinobilijem.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Od tada, pa sve do danas, srpska košarka čeka zlato sa velikog takmičenja, a Pešić se rado prisjeća tih uspjeha, pogotovo onog planetarnog.

"To je bio najveći uspjeh kada smo postali prvaci svijeta. Mislim da je to bilo nešto nevjerovatno, jer smo pobijedili jednu fantastičnu Argentinu i praktično NBA tim Amerike u kom je bilo sedam ili osam Ol-star igrača. To se nekako zaboravlja kod nas, a to je po meni najveći uspjeh jugoslovenske košarke", rekao je Pešić tokom Adria sports konferencije u Banjaluci.

Nekoliko dana kasnije, u Beogradu je na čuvenom "balkonu" Starog dvora upriličen doček, kojem su prisustvovale desetine hiljada navijača.

"Najveće zadovoljstvo sam dočekao tada. Da to nisam doživio, mislim da bih bio malo siromašan, tako da je to vjerovatno najvažniji događaj u mojoj karijeri."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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