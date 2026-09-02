Kari Pešić o kultnom meču sa Amerima na OI u Parizu: "Najvažniji je bio osjećaj da možemo da igramo protiv njih!"

Proslavljeni košarkaški trener i jedan od učesnika Adria Sports konferencije u Banjaluci dotakao se meča iz 2024. godine, kada su "orlovi" umalo srušili drim-tim i plasirali se u finale olimpijskog turnira.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Proslavljeni košarkaški trener i donedavni komandant selekcije Srbije Svetislav Pešić jedan je od učesnika druge po redu Adria Sports konferencija, koja se u srijedu i četvrtak održava na ostrvu Stara Ada u Banjaluci.

Pešić je ove srijede, zajedno sa Vitorom Baijom, još jednom legendom iz svijeta sporta, održao konferenciju za novinare, na kojoj se dotakao brojnih tema. Naravno, nemoguće je bilo neosvrnuti se na kultnu polufinalnu utakmicu Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine između Srbije i SAD. "Orlovi" su bili nadomak senzacije i plasmana u finale, ali su u posljednjim minutima poklekli, što je američki drim-tim iskoristio i upisao pobjedu rezultatom 95:91.

"Igrali smo sa njima kontrolnu utakmicu u Abu Dabiju, to je bio egzibicioni meč. Potom smo igrali u grupnoj fazi, oni su bili u našoj grupi u Parizu. Nama je odgovaralo da igramo protiv njih, a njima ne verujem da je odgovaralo da igraju protiv nas, zato što smo mi iz tog meča izašli profitirajući. Ne u smislu samo pripreme za tu, kako kažemo, buduću utakmicu ili važnu utakmicu, nego zato jer je najvažnija u svemu tome, naravno, priprema, taktika... Najvažnije je da su igrači dobili osjećaj da mogu da igraju protiv njih. Da tako kažem, možda ne ravnopravno, ali da mogu da igraju sa njima. Ipak je to najjača ekipa koja se pojavila u ovoj košarci", rekao je Pešić, nastavivši:

"I kroz te dvije utakmice mi smo stvarno dobro igrali. Igrači su dobili to samopouzdanje i vjeru da mi možemo da igramo, isto tako i u toj drugoj utakmici. Bilo je tu malo i ulaženja u pripremu za tu utakmicu, što je sasvim razumljivo. Nama je najvažnije bilo da sa tom nekom odbranom što smo mi igrali sami sebe ne iznenadimo, nego da iznenadimo protivnika. I to mi smo pokazali i na jednoj utakmici i na drugoj. Dalo je to određene rezultate. Najvažnije je da smo mi na dva minuta do kraja imali šansu da pobijedimo, igrači su imali to samopouzdanje koje su sami izgradili. Ne samo kroz tu utakmicu, nego kroz te dijve prethodne utakmice koje smo imali sa Amerikancima. To je bio razlog što smo mi tako vjerovali da možemo da pobijedimo."

Vidi opis Kari Pešić o kultnom meču sa Amerima na OI u Parizu: "Najvažniji je bio osjećaj da možemo da igramo protiv njih!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Jedan od sudija na tom polufinalnom meču bio je bh. arbitar Ademir Zurapović, koji je zajedno sa Hulijom Anajom (Panama) i Martinsom Kozlovskisom (Letonija) dijelio pravdu u borbi za finale.

"Njega su najviše napali zato što se od njega najviše očekivalo. On je, međutim, najmanje zaslužio da ga napadnu, moram to da kažem. Međutim, bilo je to malo odluka koje se nama nisu svidjele."

Srpski košarkaši su potom kao utješnu nagradu osvojili bronzu, savladavši u meču za treće mjesto selekciju Njemačke, tadašnjeg šampiona svijeta, rezultatom 93:83.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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