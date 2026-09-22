Litvanski komentator je uz oduševljenje ispratio debi Ognjena Jaramaza u litvanskoj ligi i njegov koš za pobjedu Lijetkabelisa protiv Juventusa iz Utene.

Izvor: Instagram/sphera_agency

Sjajan debi Ognjena Jaramaza na startu u novom klubu. Potpisao je srpski košarkaš za Lijetkabelis i pogodio je u prvom meču za pobjedu. Igrao je Lijetkabelis iz Panevežisa sa Juventusom iz Utene i u trijumfu 84:82 upravo je srpski plej bio ključan.

Ne samo da je za 27 mintua na terenu dao 15 poena, imao po 3 skoka i 3 asistencije, već je na krajuu uzeo stvari u svoje ruke. Pri rezultatu 80:80 pogodio je nakon prodora, a kada je izjednačio Juventus ponovo je uzeo loptu u svoje ruke Ognjen Jaramaz.

Držao je loptu, a onda je sve riješio. Uspio je da izbaci iskusnog bivšeg NBA igrača Kamerona Rejnoldsa iz ritma i naskočio je za pobjedu. Na satu je nakon toga ostala samo sekunda i tim iz Utene nije uspio da se vrati.Pogledajte i poslušajte:

Tim iz Panevežisa sa klupe vodi Nenad Čanak, a među pojačanjima se ove godine našao i srpski centar Veljko Ilić koji je stigao sa koledža Sam Hjuston, kao i Miloš Ilić koji je došao takođe iz NCAA iz Kalifornija Golden Bersa. Miloš Ilić je na ovom meču imao 8 poena, skokova i 3 asistencije.

Karijera Ognjena Jaramaza

Vidi opis "Jaramazas, Ognjenas Jaramazas!": Poslušajte reakciju litvanskog komentatora na koš Srbina za pobjedu OGNJEN JARAMAZ, kosarkas Partizana, na utakmici ABA lige protiv Igokee, u Hali sportova Ranko Zeravica. Beograd, 06.02.2021. foto: MN Press / ds Kosarka, ABA liga, Partizan, Igokea Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Ognjen Jaramaz je kao veliki talenat počeo u Megi, a prvu seniorsku sezonu odigrao je za Smederevo u KLS-u. Poslije nekoliko sezona u Megi Niksi su ga selektovali kao 58. pika i odveli u Ameriku, ali se povrijedio, pa je preko San Pablo Burgosa ponovo gradio karijeru. Igrao je od 2019. do 2021. i u sezoni 2023/24 za Partizan, između toga u Bajernu, a nakon toga u Baskoniji. Poslije Ilirije i Cedevita Olimpije sada je stigao u Lijetkabelis.