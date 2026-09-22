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"Jaramazas, Ognjenas Jaramazas!": Poslušajte reakciju litvanskog komentatora na koš Srbina za pobjedu

"Jaramazas, Ognjenas Jaramazas!": Poslušajte reakciju litvanskog komentatora na koš Srbina za pobjedu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Litvanski komentator je uz oduševljenje ispratio debi Ognjena Jaramaza u litvanskoj ligi i njegov koš za pobjedu Lijetkabelisa protiv Juventusa iz Utene.

Ognjen Jaramaz koš za pobjedu i reakcija komentatora Izvor: Instagram/sphera_agency

Sjajan debi Ognjena Jaramaza na startu u novom klubu. Potpisao je srpski košarkaš za Lijetkabelis i pogodio je u prvom meču za pobjedu. Igrao je Lijetkabelis iz Panevežisa sa Juventusom iz Utene i u trijumfu 84:82 upravo je srpski plej bio ključan. 

Ne samo da je za 27 mintua na terenu dao 15 poena, imao po 3 skoka i 3 asistencije, već je na krajuu uzeo stvari u svoje ruke. Pri rezultatu 80:80 pogodio je nakon prodora, a kada je izjednačio Juventus ponovo je uzeo loptu u svoje ruke Ognjen Jaramaz.

Držao je loptu, a onda je sve riješio. Uspio je da izbaci iskusnog bivšeg NBA igrača Kamerona Rejnoldsa iz ritma i naskočio je za pobjedu. Na satu je nakon toga ostala samo sekunda i tim iz Utene nije uspio da se vrati.Pogledajte i poslušajte: 

Tim iz Panevežisa sa klupe vodi Nenad Čanak, a među pojačanjima se ove godine našao i srpski centar Veljko Ilić koji je stigao sa koledža Sam Hjuston, kao i Miloš Ilić koji je došao takođe iz NCAA iz Kalifornija Golden Bersa. Miloš Ilić je na ovom meču imao 8 poena,  skokova i 3 asistencije. 

Karijera Ognjena Jaramaza

Ognjen Jaramaz je kao veliki talenat počeo u Megi, a prvu seniorsku sezonu odigrao je za Smederevo u KLS-u. Poslije nekoliko sezona u Megi Niksi su ga selektovali kao 58. pika i odveli u Ameriku, ali se povrijedio, pa je preko San Pablo Burgosa ponovo gradio karijeru. Igrao je od 2019. do 2021. i u sezoni 2023/24 za Partizan, između toga u Bajernu, a nakon toga u Baskoniji. Poslije Ilirije i Cedevita Olimpije sada je stigao u Lijetkabelis. 

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Ognjen Jaramaz

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