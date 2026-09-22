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Kraj agonije: Konačno dobre vijesti za Obradovića, ali loše za Partizan

Kraj agonije: Konačno dobre vijesti za Obradovića, ali loše za Partizan

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Željko Obradović će uskoro moći da računa na jednog od najboljih igrača.

Kendrik Nan se oporavlja od povrede Izvor: MN PRESS

Nekadašnji MVP Evrolige i as Panatinaikosa Kendrik Nan mogao bi da se vrati u takmičarski pogon početkom oktobra, što su loše vijesti za Partizan. On se povrijedio još tokom ljetne pauze u Americi i nije bio na raspolaganju Željku Obradoviću tokom čitavih priprema.

Iz Grčke stižu ohrabrujuće informacije, pošto Kendrikov oporavak dobro napreduje. On će u srijedu biti podvrgnut novim pregledima i očekuje se da bude spreman za povratak do utakmice sa Fenerbahčeom, koja je na programu 8. oktobra. To znači da će Nan biti dio tima koji će doputovati u Beograd 12. oktobra, što će im biti prvo gostovanje u sezoni.

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Ovo su konačno dobre vijesti za Obradovića, koji je imao dosta problema na pripremama. Povredio se Mustafa Fal, Najdžel Hejs-Dejvis i na kraju Nikos Rogavopulos.

Ono što je povoljno za atinske "zelene" je to što će sedam od osam utakmica na startu sezone igrati kod kuće, a upravo im je Partizan jedino gostovanje.

Raspored Panatinaikosa:

Pariz (kod kuće)
Asvel (kod kuće)
Makabi Tel Aviv (kod kuće)
Fenerbahče (kod kuće)
Partizan (u gostima)
Hapoel Tel Aviv (kod kuće)
Baskonija (kod kuće)
Milano (kod kuće)

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Tagovi

KK Panatinaikos košarka Željko Obradović Evroliga KK Partizan

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