Kraj agonije: Konačno dobre vijesti za Obradovića, ali loše za Partizan

Željko Obradović će uskoro moći da računa na jednog od najboljih igrača.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji MVP Evrolige i as Panatinaikosa Kendrik Nan mogao bi da se vrati u takmičarski pogon početkom oktobra, što su loše vijesti za Partizan. On se povrijedio još tokom ljetne pauze u Americi i nije bio na raspolaganju Željku Obradoviću tokom čitavih priprema.

Iz Grčke stižu ohrabrujuće informacije, pošto Kendrikov oporavak dobro napreduje. On će u srijedu biti podvrgnut novim pregledima i očekuje se da bude spreman za povratak do utakmice sa Fenerbahčeom, koja je na programu 8. oktobra. To znači da će Nan biti dio tima koji će doputovati u Beograd 12. oktobra, što će im biti prvo gostovanje u sezoni.

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Ovo su konačno dobre vijesti za Obradovića, koji je imao dosta problema na pripremama. Povredio se Mustafa Fal, Najdžel Hejs-Dejvis i na kraju Nikos Rogavopulos.

Ono što je povoljno za atinske "zelene" je to što će sedam od osam utakmica na startu sezone igrati kod kuće, a upravo im je Partizan jedino gostovanje.

Raspored Panatinaikosa:

Pariz (kod kuće)

Asvel (kod kuće)

Makabi Tel Aviv (kod kuće)

Fenerbahče (kod kuće)

Partizan (u gostima)

Hapoel Tel Aviv (kod kuće)

Baskonija (kod kuće)

Milano (kod kuće)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!