"Reći ću nešto što je u meni": Željko Obradović ovim riječima dočekao Partizan u Atini

Željko Obradović dočekao Partizan u Atini, izrazio podršku svom bivšem klubu i poželio uspjeh ekipi i treneru Đoanu Penjaroji.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

KK Partizan doputovao je u Atinu na predstojeći turnir "Pavlos Janakopulos", osmi po redu memorijal u čast legendarnog čelnika Panatinaikosa. Crno-bijele je dočekao Željko Obradović, novi-stari trener grčkog giganta koji je do prošle jeseni vodio tim iz Humske. Uoči konferencije za novinare, "Žoc" se pozdravio sa kapitenom Vanjom Marinkovićem i sa trenerom Đoanom Penjarojom, svojim nasljednikom na klupi.

Željko Obradović je uz dobrodošlicu govorio o crno-bijelima.

"Reći ću nešto što je unutar mene. Želim Partizanu uvijek i samo najbolje, jer je to moj klub i uvijek će biti, želim im samo najbolje", kazao je trener Panatinaikosa.

Partizan će u petak od 17 časova igrati protiv PAOK-a, a u subotu protiv tima iz drugog polufinala, Panatinaikos - Burg. U slučaju pobjede crno-bijelih i "zelenih", biće to prvi međusobni susret Partizana i "Žoca" od burnog odlaska najtrofejnijeg trenera Evrope iz kluba prošle jeseni.

Penjaroja: Jako nam znači što smo ovdje

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Penjaroja je u najavi meča protiv PAOK-a Andree Trinkijerija naglasio značaj učešća na tako jakom turniru.

"Srećni smo što smo ovdje. Veoma nam je važno da Partizan igra na ovom turniru i da se takmiči na vjerovatno najvažnijem turniru predsezone. Bitno nam je da igramo protiv jako dobrih timova nedjelju dana pred početak sezone i nadamo se da ćemo vidjeti veoma dobre mečeve", rekao je trener crno-bijelih Đoan Penjaroja.

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