Novi košarkaš Žalgirisa osvrnuo se na tešku i izazovnu sezonu sa crno-bijelima.

Izvor: MN PRESS

Iza KK Partizan je jedna od najtežih sezona u istoriji, a jedan od rijetkih koji je dobro podnio pritisak i odlučio da ostane je Karlik Džouns. Iz Humske je otišlo osam igrača, a među njima i Sterling Braun koji je prvi put progovorio o dešavanjima u crno-bijelom taboru. On će ubuduće nositi dres Žalgirisa s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor.

Iz njegovog ugla, bilo je jako teško koncentrisati se na teren, kada se dešavaju previranja u klubu i navijači vam više ne vjeruju...

"Zaista nije bila laka godina. Više psihološki nego na bilo koji drugi način. Tri glavna trenera tokom jedne sezone, gomila novih igrača u rotaciji i ekipi… Bilo je zaista teško samo održati pažnju, ostati koncentrisan i boriti se za pobjedu u svakoj utakmici, dok gledate kroz šta klub prolazi na terenu i van njega", rekao je Braun za Basket news i nastavio:

"Bilo je svega. Ali trudio sam se da na sve gledam pozitivno i da pronađem makar nešto dobro u svemu tome. Godina je bila zaista teška, ali sam iz prošle sezone mnogo toga naučio. Osjećam da sam napredovao kao profesionalac i kao igrač – naučio sam kako da se nosim sa određenim situacijama."

Vidi opis "Bilo je svega u Partizanu": Sterling Braun otkrio zašto je otišao iz Humske Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Život profesionalnog igrača nije nimalo lak, ali je Braun uspio da se motiviše uprkos jako lošim okolnostima.

"Jednostavno, svakog dana treba doći na posao, profesionalno ga odraditi i dati sve od sebe. Nastaviti sa dodatnim radom. Neće svaki dan biti najbolji, neće vam se uvijek dopasti ono što se dešava oko vas, ali morate da se saberete i podsjetite zbog čega sve to radite. To morate imati na umu svaki put kada zakoračite u dvoranu ili se jednostavno probudite ujutru."

Odlučio je da je vrijeme za nove izazove i prihvatio je poziv Žalgirisa.

"Morate da se distancirate od sve negativnosti i svih poteškoća i jednostavno nastavite da napredujete. Na kraju krajeva, ne igrate samo za jednu ekipu – igrate za cijeli svijet. Jednostavno morate pronaći način da idete naprijed i zadržite motivaciju usred svog tog haosa. Meni je to ponekad uspijevalo i očigledno me je dovelo ovdje. Ne samo prošla sezona, već i sve prethodne godine, iako je prošla sezona bila najskorije iskustvo. Ali, kao što kažem, kada je oko vas haos, jedini put je da ostanete koncentrisani i profesionalni."